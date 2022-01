Mit Rückkehrerin: Gundelsdorf siegt zum Restart

Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf gewinnen nach der Zwangspause das Spitzenduell in der Oberbayernliga. Erstmals in dieser Saison ist die Nummer eins dabei.

Nach rund zweieinhalbmonatiger Pause ging es für die Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen aus Gundelsdorf am Sonntag erstmals wieder an die Schießstände. In Emmenhausen stand allerdings nur ein Duell für die Tagbergschützen auf dem Programm, da die Pentenrieder nicht antraten. Dadurch gab es einmal kampflos die Punkte. Im einzigen echten Duell gegen die Gastgeber von Eichenlaub Unterstall II holte das Team um den Sportlichen Leiter Gottfried Schmid einen knappen 3:2-Erfolg.

Damit revanchierten sich die Gundelsdorfer für die 1:4-Niederlage aus dem ersten Duell in dieser Saison. Anders als Ende Oktober war dieses Mal Topschützin Viktoria Ammler zurück am Schießstand für die Gundelsdorfer. Die 19-Jährigen absolviert ein duales Studium und verpasste die Wettkämpfe im Herbst, weil sie in Mannheim beschäftigt war. Beim Schießen in ihrem Heimatort war die Nummer eins dann wieder dabei.

Die lange Wettkampfpause merkte man Ammler allerdings an. Mit lediglich 371 Ringen war die 19-Jährige die schwächste Schützin ihres Teams. Das lag aber auch zu einem guten Teil daran, dass sie die falschen Kontaktlinsen dabeihatte. Gegen die 391 Ringe von Ramona Münzinger wäre es aber auch so schwer geworden. Bärenstark präsentierte sich dagegen Roland Obermaier auf Position zwei. Der Routinier kam auf 394 Ringe und ließ der Unterstallerin Christina Ammler keine Chance. Nichts zu holen gab es für Marina Settele an drei. Ihre 379 Ringe reichten gegen Sebastian Frohnwieser (388) nicht aus. Eng ging es an Position vier zu. Gundelsdorf Simone Westermair erzielte 381 Ringe und lag am Ende nur drei Ringe besser als Konkurrent Willi Heckl. Für die Entscheidung sorgte Nachwuchsschützin Patricia Stelz an Position fünf. Stelz schoss 379 Ringe und ließ Julia Braun (368) deutlich hinter sich. Trotz der weniger erzielen Ringe (1904:1910) holten die Gäste die Punkte.

Durch den Sieg gegen Unterstall und die kampflosen Punkte gegen Pentenried schob sich Tagberg auf Rang drei der Oberbayernliga-West vor. Da die Unterstaller im zweiten Duell Spitzenreiter Staudheim mit 3:2 besiegten, ist Gundelsdorf zurück im Kampf um die Meisterschaft. Der Rückstand auf die Spitze beträgt jetzt nur noch zwei Punkte, wobei Tagberg das schwächste Einzelpunkteverhältnis der drei Topteams vorweisen kann. Weiter geht es für die Tagbergschützen am 13. Februar beim Wettkampf in Mering. (sry-)