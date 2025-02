Slavator-Nachwuchs stark am Lichtgewehr

Die Salvatorschützen haben die Gaumeisterschaft im Lichtschießen ausgerichtet. Die Meisterschaft fand auf dem Schießstand beim Dillitz statt. Insgesamt haben zwölf Schützen und Schützinnen aus dem Gau Altomünster teilgenommen.

Die Jugend der Salvatorschützen erzielte bemerkenswerte Erfolge. In der Klasse Lichtgewehr Auflage Schüler IV w belegte Hannah Martin als jüngste Teilnehmerin mit 127,2 von 200 möglichen Ringen den ersten Platz. In der Klasse Lichtgewehr Auflage Schüler III m gewann Maximilian Braun mit 110,3 Ringen. Melina Martin startete in der erstmals zugelassenen Disziplin Lichtgewehr 3-Stellung. Hierbei müssen je zehn Schuss stehend, knieend und liegend geschossen werden. Mit 241 von 300 möglichen Ringen holte sie sich den Sieg. Auf dem ersten Platz schloss sie auch in der Klasse Lichtgewehr Schüler II w mit 162 von 200 Ringen ab, in der sie gegen drei Schützinnen aus Pipinsried und Tödtenried angetreten war. Devid Kresin beendete den Wettbewerb in der Klasse Lichtgewehr Schüler II w auf dem zweiten Platz mit 73 Ringen. Außerdem gewann er in der Klasse Lichtpistole Schüler II m mit 52 Ringen. (hg)