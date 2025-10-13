Schiltberger Aufholjäger, Klingener Kopfball-Ungeheuer

BC Aichach II – TSV Schiltberg 3:3: TSV-Abteilungsleiter Johann Hofberger war voll des Lobes nach dem Punktgewinn in Aichach: „Wenn man 0:2 zurückliegt, dann darf man auswärts mit einem Zähler zufrieden sein.“ BCA-Trainer Tüncar Cayoglu war am Ende sogar froh, „dass wir die Partie nicht noch komplett aus der Hand gegeben haben“. Seine Elf dominierte die erste Spielhälfte, „aber wir hätten noch mehr Tore machen müssen“ klagte er in seiner Spielanalyse. Markus Winkler sorgte mit zwei schnellen Treffern für die 2:0-Führung (8., 9.). Benedikt Schreier unterbrach mit dem Anschlusstreffer nur kurz den Aichacher Sturmlauf (17.). Philipp Hopfensitz setzte diesen mit einem Freistoß in den Torwinkel zur 3:1-Pausenführung fort (24.). „Dann haben wir aber nicht mehr zu unserem Spiel gefunden“, war Cayoglu über die aus seiner Sicht vermeidbaren Gegentreffer nicht erfreut. Das 2:3 gelang Florian Ziegenaus (50.). Vor allem aber der Ausgleich - Alket Nrecaj hatte den Ball zu kurz zu Keeper Manuel Müller gepasst - ärgerte den Aichacher. Thomas Bernecker konnte dazwischen gehen und zum 3:3-Endstand ausgleichen (67.).

BC Adelzhausen II – Türkenelf Schrobenhausen 3:7: Von einer desolaten Heimvorstellung berichtete BCA-Spielertrainer Christoph Haas. „Wir haben viel zu ängstlich agiert, zu viele Ballverluste gehabt und damit den Gästen den Erfolg leicht gemacht.“ Schon zum Seitenwechsel lag man mit 1:5 in Hintertreffen. Die Türkenelf verstand es nach der Pause, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen „und dadurch ist kein Spielfluss mehr aufgekommen“, war Haas enttäuscht .Christoph Kiemer (1:5, 43.), 2:5 Maximilian Dittmer (2:5, 65.) und Lukas Pauslen (3:5, 77.) trafen für den BCA bei dem Michael Dumbs (81., Gelb-Rot) und Michael Oswald (84., Rot) vom Platz flogen.

SC Oberbernbach II – WF Klingen 2:5: Zwei individuelle Abwehrfehler der Gäste brachten Oberbernbach zurück ins Spiel. Elhamuddin Sherzai (20.) und Kevin Omiawele (23.) drehten ein 0:1 (Marcel Gänsdorfer, 14.) in ein 2:1. „Das war unnötig“, teilte Klingens Trainer Michael Mair mit: „Wir waren klar tonangebend und haben die Heimelf dadurch wieder hoffen lassen.“ Nach Simon Schacherls 2:2 (37.) sorgte Andreas Jäger sorgte aber mit seinen drei Kopfballtreffern für den klaren Auswärtssieg. „Er ist eben ein Spezialist für die hohen Bälle“, lobte Mair nicht nur seinen Torjäger: „Auch die Flanken waren sehr präzise getreten.“

SV Hörzhausen – SG Mauerbach 1:3: Für SVH-Abteilungsleiter Andreas Grepmeir war es ein verdienter Sieg der Gäste. „Wir haben den Führungstreffer verpasst und sind im Gegenzug dafür bestraft worden. Mauerbach war im Abschluss einfach besser“, resümierte Grepmeir. Unmittelbar vor der Pause konnte Torjäger Marco Fürst die Führung für die Gäste erzielen, „davon haben wir uns nicht mehr erholt“. Julian Müller und Manuel Mair legten noch zwei weitere Treffer nach (64., 71.), ehe die Heimelf durch Daniel Schmid auf 1:3 stellte.

SC Mühlried – BC Aresing 0:2: Vor der großen Zuschauerkulisse – 230 Fans sahen das Derby – lieferten beide Mannschaften eine unterhaltsame Partie. „Wir haben guten Druck gemacht“, war Spielertrainer Bashar Broo mit dem Auftreten seines BCA zufrieden. Weniger gefielen ihm einige Entscheidungen des Unparteiischen, „dadurch kam einfach zu viel unnötige Hektik auf“. Als Broo im Strafraum von Torhüter Leuner abgeräumt wurde, verwandelte er den Strafstoß sicher zur Führung. Rund um den zweiten Elfmeter, den der BCA zugesprochen bekam und den Arsim Kadirolli verwandelte, wurde lautstark diskutiert. Die Folge: Ampelkarte für Kadirolli und Zeitstrafen für Mühlrieds Gumin sowie Aresings Broo und Michael Haas.

TSV Dasing II – FC Gerolsbach II 3:0: Der langersehnte erste Sieg für den TSV gelang unter Flutlicht. „Das war verdammt wichtig“, schnaufte Vize-Abteilungsleiter Stephan Wunderer durch. Die Gäste leiteten ihre Niederlage selbst ein. Den Rückpass von Fabian Gruber zu Keeper Markus Felber verpasste der Gerolsbacher Torhüter - der Ball kullerte zum Entsetzen der Gäste über die Torlinie. Nach dem Wechsel erhöhte Youngster Luis Grabmeier mit einem fulminanten Schuss auf 2:0, Daniel Pfaffenzeller setzte den Schlusspunkt. (85.)

A-Klasse Augsburg Nord

TSV Aindling II – TSV Rehling 3:2: „Wir haben es leider sehr spannend gehalten“, haderte Aindlings Coach Robert Gerstmayer: „Rehling hat stark gekämpft und es uns nicht einfach gemacht.“ Zwar führte Aindling durch zwei Treffer von Jakob Erdle (3., 28.), aber Fabian Widmann (60.) brachte die Gäste mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Auch nach Fabian Ettingers 3:1 kam Rehling zurück: Routinier Frank Lasnig sorgte für eine spannende Schlussphase (81.). Getrübt wurde Rehlings beherzter Auftritt durch die Verletzung von Verteidiger Michael Sturm, der mit der Trage vom Platz gebracht wurde.

Icon vergrößern Benedikt Bachmeir (links) und der TSV Rehling machten es dem TSV Aindling II um Markus Sauer nicht leicht. Rehlings Kapitän Eren Bayram beobachtet die Szene. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Benedikt Bachmeir (links) und der TSV Rehling machten es dem TSV Aindling II um Markus Sauer nicht leicht. Rehlings Kapitän Eren Bayram beobachtet die Szene. Foto: Josef Abt

SV SV Thierhaupten/SV Baar II – SSV Alsmoos-Petersdorf II 2:3: Von einem konzentrierten Auftritt in der ersten Halbzeit sprach Alsmoos-Spielertrainer Thomas Braunmüller, der nach einer Minute zum 1:0 traf. Sebastian Braunmüller legte vor der Pause das 2:0 nach. „Dann haben wir aber weitere Chancen fast kläglich vergeben und die Heimelf damit im Spiel gehalten“, schilderte der Übungsleiter. Andreas Jost gelang nach einem Freistoß der Anschlusstreffer (64.), ehe Philipp Held per Kopf den Fusionsklub zum 3:1 jubeln ließ. Josts 2:3 kam für die SG zu spät (90.).

TSV Meitingen II – FC Affing II 0:0: FCA-Spielertrainer Michael Gerbl war nicht unzufrieden. „Wir haben es trotz einer langen Nacht auf der FCA-Party gut hinbekommen.“ Seine Jungs haben nicht nur auf dem Fest einen guten Dienst geschoben, „sondern auch in der Defensive sehr stark gearbeitet“. Die Punkteteilung ging aus Gerbls Sicht deshalb in Ordnung.

TSV Mühlhausen – SG TSV Lützelburg/SV Achsheim 4:3: Nach den schwachen Auftritten in der Ferne meldete sich der TSV Mühlhausen im Spitzenspiel wieder erfolgreich zurück. Und das obwohl Spielertrainer und Torhüter Phlipp Pistauer ein fataler Fehler unterlief. „Leider fand mein Zuspiel nicht meinen Abwehrspieler, sondern den Gästestürmer.“ Florian Kamissek bedankte sich und schob den Ball an Pistauer vorbei zur 1:0-Führung (9.). „Das hat mein Team aber wachgerüttelt“, lobte der Schlussmann die Reaktion seiner Elf. Binnen zehn Minuten drehte die Heimelf die Partie in eine 3:1-Führung durch die Treffer von Tolj, Mayr und Pörner. Doch Michael Hertle verkürzte noch vor der Pause (44.). Nach einem Eckball von Sperner stellte dann aber Roci Pörner per Kopf auf 4:2 (65.), ehe die Schlussminuten noch einmal turbulent wurden - auch weil Kamissek die SG auf 3:4 heranbrachte (78.).