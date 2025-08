Schlapp und ideenlos: TSV Hollenbach kassiert dritte Pleite in Serie

Grenzenloser Jubel beim SC Oberweikertshofen, als Schiedsrichterin Paulina Koch nach exakt 93. Spielminuten die Landesliga Partie beendet. Die Elf von Coach Dominik Widemann hatte soeben gegen den Aufsteiger TSV Hollenbach die Partie mit 2:0 begonnen und aus den Musikboxen ertönte der Klassiker von Songwriter Neil Diamond „Sweet Caroline“. Weniger sweet fanden das die mitgereisten Fans des TSV und ihre Mannschaft, die auf dem schnellsten Weg in die Umkleidekabinen war. Spielertrainer Fatih Cosar nahm sich zumindest noch die Zeit, die Partie kurz zu analysieren. „Wir waren einfach schlapp“, brachte er es auf den Punkt, „es fehlte uns an der Spritzigkeit und an den Ideen, die Heimelf ernsthaft zu gefährden.“ Die englische Woche hat deutlich ihre Spuren beim Aufsteiger hinterlassen, „die Konzentration fehlte in allen Mannschaftsteilen“, war der 34-Jährige sichtlich bedient und stapfte seinen Mitspielern hinterher.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86568 Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis