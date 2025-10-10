Schmankerl zur Mittagszeit

Das Spitzenspiel in der A-Klasse Aichach steigt am Sonntag bereits zur Mittagszeit. Die Elf um Spielertrainer Tüncar Cayoglu erwartet im ehrwürdigen BCA-Stadion den TSV Schiltberg (2./15 Punkte). Der Absteiger grüßte bis zum zurückliegenden Spieltag noch ungeschlagen von ganz oben – verlor dann aber mit 0:2 gegen den SV Hörzhausen. Für Abteilungsleiter Johann Hofberger eine böse Überraschung, „da hat einfach nichts gepasst in unsrem Spiel“, hadert er. Die zweite Garnitur des Kreisligisten BC Aichach hat nach dem 1:2 zum Saisonauftakt gegen den SC Mühlried seine weiteren sechs Begegnungen gewonnen. „Das ist eine Momentaufnahme“, merkte jüngst Coach Cayoglu an. „Meine Jungs arbeiten sehr gut“, lobt er und ergänzt: „Klar wollen wir vorne dabei sein und deshalb dürfen wir nicht locker lassen.“ Im Topspiel kommt es auch zum Duell der beiden Toptorjäger Markus Winkler (BCA/9 Tore) und dem Schiltberger Spielertrainer (7) Sebastian Neff.

Nicht minder Interessant verspricht die Partie des Tabellendritten SC Mühlried (15) im Derby gegen den BC Aresing (7./10). Auch die Wanderfreunde Klingen mischen kräftig oben mit und konnten aus ihren fünf bisherigen Begegnungen gewinnen. In Oberbernbach soll Sieg Nummer sechs folgen. Der SV Hörzhausen erwartet die erstarkte SG Mauerbach und der BC Adelzhausen II empfängt am Römerweg die Türkenelf Schrobenhausen.

Vor einer schweren Prüfung steht in der Nord-Staffel der FC Affing II. Die Michael Gerbl-Elf ist beim Spitzenreiter SV Meitingen II zu Gast. Zum Landkreisderby fährt der noch sieglose TSV Rehling zur zweiten Garnitur des Landesligisten TSV Aindling. Der TSV Mühlhausen erwartet mit der SG TSV Lützelburg/SV Achsheim den Tabellennachbar. Bei der SG SV Thierhaupten/SV Baar ist der SSV Alsmoos-Petersdorf II zu Gast. (r.r.)