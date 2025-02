Darts-Fieber: Vom Abstellraum zum grünen Dartspalast

Hoch konzentriert steht Marius Bosch vor der Dartsscheibe, richtet den Blick erst auf den Boden, dann in kurzen Abständen immer wieder an die genau 2,37 Meter entfernte runde Platte an der Wand. Innerhalb kürzester Zeit findet der junge Sportler den perfekten Stand, holt Luft und wirft den ersten Pfeil in Richtung des kleinen Felds mit der Triple 20. Der Dart bohrt sich fest in die untere Ecke des nicht einmal 8 Millimeter breiten Bereiches der Scheibe, welcher die maximale Punktanzahl für einen Wurf bedeutet. Und auch der nächste Versuch landet da, wo er hin soll. Direkt neben dem ersten, sodass noch genügend Platz ist, um den dritten und letzten Wurf eines Durchganges ebenfalls im Triple-Feld unterzubringen.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schönbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abstellraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis