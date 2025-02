KCP-Frauen nehmen Revanche

KC Pöttmes - SKK 98 Poing 2 6:2. Die Keglerinnen des KC Pöttmes haben sich gegen Poing für die Hinspielniederlage revanchiert. Sie gewannen an eigenen Bahnen klar mit 6:2 Teampunkten. Vanessa Zips mit 514 Holz und Sonja Karmann mit 511 in der Startpaarung gewannen beide Punkte. Die Mittelpaarung mit Gisela Thulke und Ranka Reeg musste zwar ihre Spiele abgeben, sicherte aber noch 21 Holz Vorsprung für die Pöttmeser Schlusspaarung. Fulminant starteten Sabrina Bolt und Christine Hammerl (insgesamt 554 Holz) und gewannen gleich das erste Spiel deutlich. Sie ließen den Gästen auch in den folgenden Durchgängen keine Chance.

TSV-SKC Baar-Ebenhausen G1 - KC Pöttmes G2 5:3.

Die Pöttmeser Herren spielten beim TSV Baar-Ebenhausen G1. Verhalten starteten die ersten beiden Pöttmeser Startpaarungen und lagen klar mit 1:3 Teampunkten und 133 Gesamtholz hinter den Gastgebern. Die beiden glänzend aufgelegten KCP-Schlusskegler, Lorenz Hammerl (576) und Hubert Bissinger (520), gewannen zwar beide Spiele, kamen aber letztlich nur bis auf 17 Holz an das Gesamtholz der Gastgeber heran. Durch die 3047:3029 Gesamtholz entschied Ebenhausen das Spiel für sich.

Die Gemischte des KC Pöttmes G1 und der ESV Bavaria Ingolstadt G3 trennten sich nach Spielpunkten remis. Doch das bessere Gesamtholzergebnis (1787:1771) entschied zugunsten der Gäste. Auch die Partie des KCP G3 mit beim VfB Friedrichshofen G1 ging nach Gesamtholz verloren: 2:4 bei 1940:2015 Holz. (kcp)