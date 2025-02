Aichach feiert den Ball des Sports

In diesem Jahr schon zum 21. Mal ehrt der Stadtverband der Sport- und Schützenvereine im Rahmen des festlichen Balls des Sports Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus Aichach. Schon im vergangenen Herbst begann der Prozess der Nominierungen von Aktiven, die für Aichacher Vereine an den Start gehen oder aus Aichach stammen und mit besonderen Leistungen im Jahr 2024 auffielen. Aus allen Vorschlägen wählte eine Fachjury - unter anderem aus Vertretern des Stadtverbandes, des BLSV, des Schützengaus, der Presse und der Stadt Aichach - jeweils die drei Erstplatzierten in den Kategorien „Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres“. Darüber hinaus wurden auch in der Jugendkategorie Preise vergeben. Auch die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger bieten einen bunten Querschnitt der Aichacher Sportlandschaft.

Den passenden Rahmen für die Ehrungen stellt der TSV Aichach am 22. Februar ab 19.30 Uhr mit dem „Ball des Sports“, welcher den Ballbesuchern ein unterhaltsames Programm bietet. So konnte als Band bereits zum dritten Mal die bekannte Aichacher Formation „Tom & Flo“ gewonnen werden. Den Laudator für die Ehrungen gibt Roland Fackler, bekannt als Hallensprecher der Aichacher Handballer. Ein Höhepunkt wird der Auftritt der Aichacher Faschingsgesellschaft „Paartalia“ sein, die ihr mitreißendes Showprogramm zeigt, bevor DJ Harry schließlich zum Abschluss des Balls auflegt. Karten können noch unter www.tsv-aichach.de/sportlerball bestellt und am Mittwoch, 19. Februar, zwischen 17.30 und 20 Uhr im Foyer der TSV Turnhalle abgeholt werden. (vb)