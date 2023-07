Sportporträt

vor 49 Min.

Auf dem Sprung in die Spitze: So tickt Leichtathlet Jakob Baufeld

Plus Ein Sturz konnte Jakob Baufeld nicht aufhalten. Der 20-Jährige ist einer der erfolgreichsten heimischen Leichtathleten und hat ein besonderes Vorbild.

Von Johann Eibl

Zum vereinbarten Gesprächstermin kommt er mit dem Fahrrad. Geradezu typisch für diesen jungen Mann, denn in seinem Leben dreht sich ungemein viel um den Sport. In viele Sportarten hat der 20-Jährige bereits reingeschnuppert, etwa beim Fußball, Tennis und beim Bouldern; bei einer Größe von 1,93 Meter ist Jakob Baufeld natürlich auch ein Mann für den Volleyball oder den Basketball. Aktuell aber ist der Oberbernbacher im Lager der Leichtathleten zu Hause, hier gilt sein Augenmerk primär dem Hürdensprint und dem Hochsprung. Noch wichtiger aber nimmt er sein Studium; nach dem Abschluss der Realschule in Aichach ging’s weiter mit dem Fachabitur in Friedberg und nun befindet er sich im zweiten Semester Elektrotechnik an der Hochschule in Augsburg, wo gerade Klausuren zu absolvieren sind. Als Ingenieur will er später sein Geld verdienen.

Leichtathletik: So hart trainiert Jakob Baufeld

Sein sportlicher Tatendrang erhielt einen empfindlichen Dämpfer, als er im letzten Jahr mit dem Rad stürzte. „War super unnötig“, kommentiert er diesen leidigen Zwischenfall. Der Bruch des linken Handgelenks hatte einen operativen Eingriff zur Folge: „Das hat mich gut aus der Bahn geschmissen.“ Doch mit 1,86 m wurde Baufeld 2023 schwäbischer Meister im Hochsprung, damit war die Rückkehr in die Sportszene gelungen. Vor einigen Wochen durfte er an den süddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U23 quasi vor der Haustür in Aichach teilnehmen. 1,84 m meisterte er da im Hochsprung und in der 4x400-m-Staffel war er rund 60 Sekunden unterwegs: „Das war das allererste Mal überhaupt, dass ich 400 Meter gelaufen bin, ohne Training.“ Wertvoller als die nackten Resultate war dem Aichacher die Erfahrung, in diesem Rahmen sich mal beweisen zu können: „Das war schon krass. Bei so einem Publikum dabei sein zu können, das war schon was Besonderes.“

