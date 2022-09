Sportporträt

18:54 Uhr

Marina Mörmann gehört zu den besten Tennisspielerinnen des Landkreises

Plus Sportporträt: Tennisspielerin Marina Mörmann hielt dem TC Pöttmes trotz hochklassiger Angebote stets die Treue. Die Erzieherin ist in vielen Ehrenämtern aktiv.

Man darf sie ruhig als starke Tennisspielerin titulieren. In einer ersten Reaktion weist Marina Mörmann diese Einstufung jedoch bescheiden zurück und sagt: „Eine mittelmäßige.“ Was gewiss zumindest ein wenig tiefgestapelt ist. Denn hinter dem Namen der Pöttmeserin steht das Kürzel „LK 8,3“. Was ist darunter zu verstehen? „Alles, was einstellig ist, ist gut“, erklärt Mörmann: „Die meisten bewegen sich in einem Raum zwischen 15 und 20. Ich war schon bei Leistungsklasse 6.“ Sie sieht sich heute nicht mehr als ambitionierte Turnierspielerin: „Ich habe mich nach unten gespielt.“ Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass sie nach wie vor als Nummer eins bei den Damen des TC Pöttmes gilt.

