Eine Nummer zu groß: Kühbacherinnen scheitern am österreichischen Staatsmeister

Nach den jüngsten Topergebnissen in Bundesliga (erster Platz) und deutscher Meisterschaft (zweiter Platz) zählten Kühbachs Eisstockfrauen auch bei der am Wochenende in Klagenfurt ausgetragenen Champions League für Vereinsmannschaften zum Favoritenkreis. Doch nicht nur die Kühbacherinnen rechneten sich große Chancen aus, sondern auch renommierte Mannschaften wie DM-Titelträger Gerabach, der österreichische Staatsmeister Innermanzing oder Italienmeister AEV Niederdorf. Daneben vervollständigten acht weitere europäische Spitzenvereine das Teilnehmerfeld.

Am Samstag ging es im Stocksportzentrum mit der Qualifkationsrunde gleich richtig zur Sache. In drei Spielgruppen mit vier Mannschaften wurden jeweils die beiden Erstplatzierten sowie die zwei besten Drittplatzierten für die Endrunde gesucht. Eigentlich eine machbare Aufgabe für das Quintett um Veronika Filgertshofer, Sabine Stadler, Franziska Schwertfirm, Heidi Baumgartner und Marianne Weigl.

Doch es kam anders: Nach einer überraschenden 3:5-Auftaktniederlage gegen Lana Raika (Italien) sollten in den Folgepartien die Maßstäbe wieder zurechtgerückt werden, aber alle Anstrengungen verpufften zunächst im Nichts. Die Alarmglocken eines vorzeitigen Ausscheidens schon in der „Qualirunde“ schrillten nun immer lauter, als mit 1:6 gegen Niederdorf und 4:5 gegen Moritzing (Italien) zwei weitere Spiele den Bach hinuntergingen.

Drei knappe Hinrundenpleiten, drei klare Rückrundensiege: TSV Kühbach findet in der Champions League nicht richtig in die Spur

Mit einem 11:5 im Rückspiel gegen Lana Raika wendete sich das Blatt. Auch Niederdorf hatte beim 4:9 keine Chance, womit der Endrundeneinzug aber immer noch auf der Kippe stand. Es musste in der Abschlussbegegnung mit Moritzing unbedingt gewonnen werden, um einem Dilemma zu entgehen. Gesagt und getan. Durch einen 11:1-Kantersieg wurde das Primärziel Endrunde schließlich doch noch erreicht.

Das Viertelfinale bildete am Sonntag den Auftakt zur Finalrunde und hier bekamen Filgertshofer & Co mit Austriameister Innermanzing gleich einen dicken Brocken vorgesetzt. Im festgelegten Modus von vier Gewinnpunkten in maximal drei Spielen schienen die Kühbacherinnen gleich im ersten Aufeinandertreffen beim 11:4 die richtige Spur gefunden zu haben. Doch die Österreicherinnen um die deutsche Weltmeisterin Verena Gotzler schlugen mit 8:4 und 7:4 eiskalt zurück, womit das Kühbacher Aus im Viertelfinale besiegelt war.

Auch Peiting als weiteren deutschen Vertreter ereilte dasselbe Schicksal gegen den späteren Champions-League-Sieger Pottschach/Neunkirchen. Einzig Gerabach mit den beiden Ex-Kühbacherinnen Regina Rapp und Jessica Gamböck schafften mit 5:4 und 4:2 den Halbfinal-Einzug, mussten dort aber den Finalplatz an Innermanzing abgeben. (aira)