Drama im Finale: Kühbach verpasst deutsche Meisterschaft um Zentimeter

Plus Die Kühbacher Eisstockschützinnen dominieren die deutschen Meisterschaften und müssen sich erneut mit Platz zwei zufriedengeben. Am Ende fehlen Zentimeter.

Die Zeiger der Stadionuhr im bayerischen Eisstockmekka Regen rückten gerade Richtung 18 Uhr als sich einige der mitgereisten Kühbacher Fans an das Europacupfinale 2018 in Kufstein erinnert fühlten. Vor rund fünf Jahren brannten die Kühbacher Eisstockschützinnen ein ähnlich dominierendes Feuerwerk ab wie bei den deutschen Meisterschaften 2023. Und wie damals musste sich der TSV-Qunintett mit dem zweiten Platz zufriedengeben.