Medaillenregen für Kühbach bei der Deutschen Meisterschaft

„In dieser einmaligen Stocksporthalle, vor einer derartigen Zuschauerkulisse auf dem ‚Stockerl‘ zu stehen und die Nationalhymne zu hören, das ist für meine Jungs und Mädels sicherlich das Größte, was sie bisher im nationalen Stocksport erlebt durften“, mit dieser lapidaren Feststellung traf ein Betreuer aus dem Chiemgau die Stimmung bei der 14. Auflage der Deutschen Meisterschaft der Jugend und Junioren in der Kühbacher Stockarena auf den Kopf. Doch nicht nur die Stimmung der mehr als 600 Zuschauerinnen und Zuschauer war ein Höhepunkt.

Den Auftakt bildeten am Samstag die Qualifikationsrunden für die Einzelwettbewerbe, getrennt nach den Klassen U16, U19 und U23. Einzig der U14 blieb die Qualifikationsrunde erspart. Aus Kühbacher Sicht hieß es bereits hier Daumendrücken für die beiden Lokalmatadore Maximilian Filgertshofer und Luca Hunner, wobei Letzterer erst kurzfristig als Nachrücker nominiert wurde. Filgertshofer schnappte sich in beeindruckender Manier mit 270 Punkten den Titel. Für eine faustdicke Überraschung sorgte das zweite TSV-Eigengewächs. Hunner spulte seine 48 Schüsse herunter und ergatterte mit 230 Zählern Bronze. Die weibliche Konkurrenz ging an Nina Paulus vom SC Zell (271).

Kühbachs Stockschütze und U-16-Europameister Fabian Schrittenlocher holt Silber

Weiter ging es mit der U16-Jugend, die auf dem Weg zum Titel allerdings jetzt vier Durchgänge bestreiten musste. Während Anna Obermayer (EC Lampoding/607) bei den Mädchen die Nase vorn hatte, gelang Martin Kreuzeder vom ESC Rattenbach bei den Jungen mit 672 Punkten ein Spitzenergebnis. Auch aus Kühbacher Sicht lief es gut: Während Europameister und Mitfavorit Fabian Schrittenlocher mit 616 Punkten Silber einheimste, kam der zweite kontinentale Titelträger Jonas Krepold mit 244 Punkten nicht über die zwei „Qualirunden“ hinaus und wurde Neunter. Ilyas Baumgarter dagegen wuchs dabei förmlich über sich hinaus und lieferte sich mit Schrittenlocher beim Kampf um Silber einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Letztlich fehlten ihm als Bronzemedaillengewinner ganze drei Punkte auf Silber.

Den ersten Wettkampftag rundete die Regionenwertung ab. In den vom Bundestrainer zusammengestellten Quartetten musste jeweils ein Schütze einen Doppeldurchgang absolvieren. Zusammen mit Johannes Leibinger (ESC Rattenbach) und Tobias Baumgartner (TuS Töging) holten die beiden TSVler Jonas Krepold und Ilyas Baumgartner Gold. Silber ging an die zweite Südvertretung um Maximilian Filgertshofer, Jonas Fellner (SC Zell), Nina Paulus (SC Zell) und Yannik Bauch (TG Königsmoos).

Am Sonntag standen die Mannschafts-Titelkämpfe auf dem Programm, gespielt wurde im „Page-Playoff-Modus“. Den Anfang machten die U14-Mannschaften. Mit einem Unentschieden gegen den SC Zell zog das neuformierte Kühbacher Quintett um Maximilian Filgertshofer, Luca Hunner, Threresa Schwertfirm, Magdalena Filgertshofer und Hannah Schrittenlocher in die Finalrunde ein. Hier bezwangen sie im ersten Qualifikationsspiel den EC Atting mit 8:1 und standen somit gleich im Finale. Da anschließend Atting gegen den SC Zell die Oberhand behielt, kam es im Endspiel zum erneuten Aufeinandertreffen gegen die Niederbayern. Auch hier ließen sich die Kühbacher nicht beirren und holten mit 6:2 Gold.

U16-Mannschaft der Kühbacher Stockschützen holt sich in Finalkrimi Gold gegen SC Zell

Richtig spannend machte es die Kühbacher U16-Mannschaft um Jonas Krepold, Fabian Schrittenlocher, Younes und Ilyas Baumgartner. Einer durchwachsenen Vorrunde mit einem dritten Platz folgte ein hart umkämpftes 4:3 gegen Wegscheid, das den TSV in die Zwischenrunde brachte. Dort wartete der SV Kay auf sie, wo Schrittenlocher und Co. das Spielgeschehen bestimmten und sich mit 7:3 die Endspielteilnahme sicherten.

Dieses Endspiel gegen den Erzrivalen SC Zell hatte es dann wirklich in sich. Auf höchstem Niveau spielend, gingen beide Mannschaften nach sechs Kehren mit einem 6:6 vom Platz, sodass ein Rittern im „Massen“ entscheiden musste. In diesem Krimi mit abwechselnd vier Schüben legten die Gastgeber ihre ganze Kaltschnäuzigkeit an den Tag und setzten sich mit 34:26 die Meisterkrone auf. (aira)