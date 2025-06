Erneuter Überraschungssieg sichert Kühbacher Stockschützen den Bundesligaverbleib

Und wieder einmal traf in Kühbachs Eisstockkreisen das bekannte Zitat „Totgesagte leben länger“ den Nagel auf den Kopf. Nachdem Kühbach nach zwei Niederlagen gegen den Mitabstiegskonkurrenten SV Pilgramsberg in arge Abstiegsnöte geriet, schien ein Verbleib in der deutschen Eliteklasse aufgrund des schwierigen Restprogramms gegen die Topteams aus Aham und Windorf fast unmöglich. Doch nach einem 6:4-Heimsieg gegen Erstere schlugen die Kühbacher jetzt gegen Windorf nochmals zu und sicherten sich mit einem Überraschungssieg gegen den bisherigen Spitzenreiter endgültig den Klassenerhalt.

Für die punktgleichen Abstiegskandidaten Kühbach und Pilgramsberg ging es am Samstagabend zum Abschluss der Gruppenspiele in der Ersten Bundesliga gegen Aham und Windorf um alles. Schon in den Auftaktkehren war der Kühbacher Mannschaft um Daniel Steber, Rudi Baumgartner sowie Fabian, Herbert und Manfred Schrittenlocher die Anspannung förmlich anzusehen. Anders der bereits qualifizierte Viertelfinalist EC Blau Weiß Windorf, der ohne Druck seine Treffer setzte. So fand der TSV im ersten Spiel aufgrund einer zusätzlich hohen Fehlerquote vor knapp 100 Zuschauern überhaupt nicht ins Spiel. Am Ende zierte eine deftige 0:9 Schlappe die Anzeigetafel und den TSV-Fans schwante Böses.

Überraschungssieg gegen Windorf: Kühbacher Stockschützen bleiben Bundesligisten

Doch genau das Gegenteil trat ein. Kühbach nahm in der Folgepartie von Beginn an konsequent jeden Schuss genau ins Visier, leistete sich nur einen einzigen Fehlschuss und gewann trotz heftiger Gegenwehr mit 5:3. Zielstrebig auf dem Punkt beförderten dabei die Angriffsschützen Daniel Steber und Manfred Schrittenlocher die Gegnerstöcke aus dem Spielfeld, dazu brachten Fabian und Herbert Schrittenlocher mit stoischer Ruhe ihre Nachschussaktionen sicher zum Zählen.

Diese kaum für möglich gehaltene Kehrtwende hatte auch nach der Pause Bestand. Kühbach demonstrierte wie auch Windorf aggressives Offensivspiel, wobei die Niederbayern mit zwei Fehlschüssen gegenüber Kühbachs einem mit 3:4 den Kürzeren zogen. Und wieder rieben sich die Eisstockfans in der Zaundorfer Stocksporthalle (Landkreis Passau) über den Leistungsumschwung verwundert die Augen. Mit 4:2 nach Spielpunkten in Führung liegend, ging es in die vierte Partie, die bei einem TSV-Sieg schon die Entscheidung bringen konnte. Obwohl Blau-Weiß mit 2:0 davonzog, zeigten sich die Kühbacher unbeeindruckt und forcierten ihrerseits ihr Angriffsspiel.

Allen voran Steber, der an diesem Tag zum „Man of the Match“ avancierte, trieb seine Mitspieler zu neuen Trefferserien und mit einer erneuten Glanzpartie brachten Schrittenlocher und Co auch diese mit 4:2 nach Hause. Spätestens jetzt kannte der Jubel unter Kühbachs Anhang keine Grenzen mehr, denn damit war das Primärziel Klassenerhalt Bundesliga vorzeitig realisiert. In der fünften und letzten Partie, die schließlich nur noch statistischen Wert hatte, ging es nur noch um Ergebniskosmetik. Beim Stand von 3:2 für Windorf patzte Kühbach mit einem „Dreier“ und die Gastgeber verkürzten mit einem 7:2 Erfolg auf 4:6 im Gesamtergebnis. (aira)