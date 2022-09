Kühbacher Stockschützinnen zählen jetzt zu den Rekordmeisterinnen

Plus Die Stockschützinnen des TSV Kühbach holen den achten deutschen Meistertitel und gehören zu den besten Rekordjägerinnen. Der Nachwuchsbundestrainer ist begeistert.

Samstag kurz nach 17 Uhr rissen fünf Kühbacher Damen und deren Fans jubelnd ihre Hände in die Höhe. Soeben hatte Jessica Gamböck mit ihrem letzten und entscheidenden Schuss den TSV Kühbach zum achten deutschen Meistertitel geführt. Damit reihte sich der TSV neben Passau, Mehring und Büblingshausen als vierter Verein in die Liste der deutschen Rekordmeisterinnen ein.