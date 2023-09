Stockschießen

Mehr als unglücklich: Kühbach verpasst deutschen Meisterteil denkbar knapp

Plus Die Stockschützinnen des TSV Kühbach sind zwar das beste Team bei der deutschen Meisterschaft, dennoch steht am Ende nur Platz zwei. Dennoch gibt es Gold.

Von Anton Stadlmair

Man konnte den Kühbacher Damen den Frust nach dem soeben verlorenen Finalspiel ansehen. „Da spielst du über sieben Stunden am oberen Limit, verlierst als Sieger einer topbesetzten Qualifikationsrunde nur ein Spiel, ziehst nach dem Halbfinalsieg direkt ins Finale ein und stehst trotzdem am Ende „nur“ als Vize da – einfach deprimierend", sprudelte es kurz nach Abpfiff aus einer enttäuschten Jessica Gamböck hervor. Da half es auch nichts, dass Zuschauer wie Schiedsrichter die Kühbacherinnen ohne Zweifel als spielstärkstes Team in Pleiting sahen, dessen Leistung aber nicht belohnt wurde.

Nicht zu schlagen war die neue deutsche Meisterin Veronika Filgertshofer im Einzel der Damen. Foto: Anton Stadlmair

Am Ende wurden Erinnerungen an die deutsche Meisterschaft auf Eis in Regen wach, als nach einer ähnlichen Kühbacher Leistung ebenfalls nur der zweite Platz blieb. Heute wie damals hieß der Gegner Peiting und zweimal hatten die Oberbayern das Glück des Tüchtigen. „Vielleicht liegt es auch daran, dass wir aufgrund des Spielmodus vor dem Finale jedes Mal fast eine Stunde auf unseren Endspielgegner warten mussten und so aus dem Spielrhythmus gerissen werden – aber verloren ist verloren“, so Gamböck.

