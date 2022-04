Kühbach klagt sich in die Bundesliga: Rücktrittswelle beim Verband

Plus Erst vor Gericht kommen die Stockschützen des TSV Kühbach zu ihrem Startrecht in der Bundesliga. Damit löst der Verein ein Erdbeben und viele Diskussionen aus.

Alltäglich, nein, alltäglich ist diese Geschichte ganz gewiss nicht. Sie handelt davon, wie der TSV Kühbach in die Bundesliga der Stockschützen einzog und welch ungewöhnliche Klippen es dabei zu umschiffen galt. Letzten Endes erwies es sich als notwendig, den rechtlichen Weg einzuschlagen. Was die Kühbacher sicher nicht beabsichtigt hatten, sie lösten damit ein Erdbeben aus.