Überraschungs-Coup: Kühbacher Quintett holt Bayernpokal

Die ersatzgeschwächten Stockschützinnen des TSV Kühbach gewannen zu Hause überraschend den Bayernpokal. Die Erfahrung gibt den Ausschlag.

Ein doch überraschender Titelerfolg gelang Kühbachs Damenteam beim bayerischen Pokalfinale vor heimischer Kulisse. Überraschend deshalb, da mit Franziska Schwertfirm und Heidi Baumgartner zwei etatmäßige Stammspielerinnen ersetzt werden mussten. Doch die drei „Ersatzspielerinnen“ Marianne Weigl, Helga Salvamoser und Irmgard Baumgartner ergänzten Veronika Filgertshofer und Jessica Gamböck gut.

Für Gamböck war dieser neunte Kühbacher Bayernpokalsieg ein ganz besonderer Erfolg. „Wenn du ein derart hochkarätiges Pokalfinale mit drei Spielerinnen gewinnst, die ansonsten nicht im Angriff spielen, dann ist die Freude doppelt groß. Ich muss den Hut ziehen, wie nervenstark und treffsicher das Trio bis zum Finale ihre Aufgaben löste.“ Auf dem gewohnten Pflasterbelag legte das Quintett gleich mächtig los. Die beiden Mitqualifikanten aus dem Bezirk Schwaben, Ammersee und Allgäu, der VfB Oberndorf und EC Schwangau, wurden zum Auftakt der Gruppe A gleich mit 11:1 und 9:1 in die Schranken gewiesen.