Stockschießen

06:00 Uhr

Zurück in der Bundesliga: TSV Kühbach kassiert knappe Auftaktniederlage

Plus Die Stockschützen des TSV Kühbach Männer verpassen in der Bundesliga zum Auftakt eine Überraschung. Neuzugang Daniel Steber macht sein erstes Spiel.

Ein Jahr nach dem Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga wurde mit Spannung das Eröffnungsspiel der Kühbacher Stockschützen erwartet. Dabei gab mit dem Vorjahresachten EC DJK Aigen am Inn eine seit Jahren im deutschen Oberhaus etablierte Mannschaft seine Visitenkarte im Kühbacher Sportpark ab. Am Ende sahen die rund 130 Zuschauerinnen und Zuschauer eine knappe 4:6-Niederlage des Aufsteigers.

Für Kühbachs Spielleiter Franz Krepold war es ein Spiel auf Augenhöhe, wenn auch am Ende die Gäste beide Punkte entführten. „Der überragende Gästeangriff und vier, fünf unkonzentrierte Schussabgaben unsererseits machten den kleinen, wenn auch entscheidenden Unterschied aus. Trotzdem zeigten wir eine mehr als gute Auftaktleistung, die für die nächsten Spiele noch einiges erwarten lässt.“ So ganz nach dem Geschmack des TSV-Anhangs begann das erste von fünf Spielen für das TSV-Quintett um Rudi Baumgartner, Neuzugang Daniel Steber, Anton Filgertshofer, Manfred und Herbert Schrittenlocher. Aigen konnte seinen Nachschuss nicht halten und Kühbach ging mit 2:0 in Führung. Diese Führung konnten die favorisierten Niederbayern zwar postwendend egalisieren, doch Kühbach blieb am Drücker und nach vier fehlerfreien Kehren heimsten die Gastgeber mit 6:4 die ersten beiden Zähler ein.

