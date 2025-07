TSV Kühbach: Vier Meisterschaftstickets und ein Abstiegsfall

Wieder einmal haben Kühbachs Eisstockcracks ein turbulentes Wochenende hinter sich. Nicht weniger als 27 Schützen waren von Freitag bis Sonntag bei diversen Meisterschaften und Turnieren im Spiel mit der „Daube“ im Einsatz. Die TSV-Fans hinter der Bande durch-lebten dabei einen bunten Reigen aus Höhen und Tiefen, der aber trotz eines Abstiegs durchaus zufriedenstellte.

Dass die zweite Herrenformation um Franz Fesenmair, Armin Hahn, Daniel Braunmüller und Anton Filgertshofer nach dem zwölften Hinrundenplatz auch im Rückrundenkampf der Bayernliga Süd nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt besitzt, war den Kühbachern bewusst. Mit Auftaktsiegen gegen Peiting und Kolbermoor startete der TSV in Lampoding (Lkr. Traunstein) dennoch verheißungsvoll in die 14 Spiele. Doch danach war es mit der Aufholjagd auch schon vorbei. Was folgte war eine deftige Niederlagenserie, die bis zum Abschlusssieg gegen den späteren Meister Ottmaring nur gegen Ismaning (12:2) und Antdorf (5:5) unterbrochen wurde.

Bestens erholt präsentierte sich hingegen die vierte Mannschaft bei ihrem Rückrundenauftritt auf dem heftig kritisierten Betonbelag von Buchloe. Als 13. nach der Vorrunde lagen Willi Westermeier, Wolfgang Zimmermann, Jürgen Fendt und Frank Simmerbauer unter den 24 Mannschaften zwar auf einem Platz im Mittelfeld, hatten dabei aber nur vier Zähler Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Dieser Druck schien die beste Motivation für das Quartett zu sein, denn es startete furios. Einem 8:6 gegen Fuchstal folgten sechs doppelte Punktgewinne, die die „Vierte“ vor den beiden Schlusspartien auf einen Aufstiegsplatz hievte. Und ausgerechnet jetzt zeigte sie plötzlich Nerven. Einem 4:6 gegen Schondorf folgte ein 5:6 gegen Absteiger Untermeitingen - ein Zähler fehlte letztlich zum Aufstieg.

Mit 322 Punkten qualifizierte sich Anton Filgertshofer bei den Herren für die DM im September in Bad Feilnbach. Foto: Anton Stadlmair

Ihren achten Vorrundenplatz verteidigten Xaver Fendt, Andreas Stadlmair, Nico Wall, Franz und Jonas Krepold in der Oberliga West. Dabei erwischte das Krepold-Team vor heimischer Kulisse mit 1:5 Punkten einen Fehlstart, der es Richtung Abstiegszone bugsierte. Erst in einem nervenaufreibenden Schlussdrittel holte Kühbach in der letzten Partie mit einem 6:3 gegen Penzing II die entscheidenden Zähler zum Erhalt der Klasse.

Mit den bayerischen Meisterschaften im Einzel standen für den TSV Kühbach weitere Titelkämpfe auf dem Programm. Im oberbayerischen Schaftlach gelang Abteilungschef Anton Filgertshofer bei den Herren mit dem vierten Platz die Qualifikation zur „Deutschen“. Dasselbe Kunststück vollbrachten in Plattling die U16-Talente Jonas Krepold (2.) und Ilyas Baumgartner (4.) sowie Maximilian Filgertshofer (2.) bei der U14.

Wenn es auch bei den Titelwettbewerben mit Podestplätzen nicht klappte, so stand der TSV bei drei Vereinsturnieren auf dem Trepperl. So siegten Simone Koppold, Daniel Steber, Wolfgang Zimmermann und Max Wörle beim Jubiläumsturnier der SG Mauerbach und das Quartett Willi Westermeier, Daniel Steber, Leni und Leni Simmerbauer beim Volksfestturnier des BC Aichach. Rudi Baumgartner, Franz Fesenmair, Leni Simmerbauer und Franz Krepold landeten in Klingen hinter Ottmaring auf Platz zwei. (ei)