Tegernbacher Mixed-Team qualifiziert sich für den Bayernpokal

Nach dem überzeugenden Sieg beim Kreispokal Mixed A traten die Tegernbacher in der Aufstellung mit Lissi Kurz, Petra Hamberger, Michael Wagner und Luis Merkl beim Bezirkspokal in Höchstädt an. Im ersten Spiel gegen SF Windach gab es Anlaufprobleme und eine 6:8-Niederlage. Doch dann lief der Tegernbach-Express und in Folge wurden der EC Haslangkreit (5:4), der FC Jengen (8:2), der FC Penzing (8:0) und der SV Untermeitingen (6:5) besiegt.

Nach einem sehr ausgeglichenen Spiel musste man gegen FSV Eching (2:4) die zweite Niederlage hinnehmen. Weitere Siege gab es gegen SV Unter-/Oberbrunn (7:5), SV Ottmaring (8:2) und SSV Höchstädt (6:4), ehe man in der letzten Begegnung dem TSV Stötten (4:8) gratulieren musste. In der Endabrechnung standen für das Tegernbacher Mixed-Team 14:6 Punkte und eine Differenz von +17 zu Buche, was den zweiten Platz hinter dem punktgleichen Sieger FSV Eching (+28) ergab. Rang drei ging an EC Haslangkreit (13:7) vor dem TSV Stötten (12:8). Diese vier Mannschaften sind für den Bayernpokal, der am 7. September in Pilgramsberg ausgetragen wird, qualifiziert.

Der SC Egling hatte am Samstag zu gleich zwei Turnieren eingeladen, allerdings musste das Vormittagsturnier aufgrund des schlechten Wetters abgesagt werden. Am Nachmittag traten dann Lissi Kurz, Andrea Leber, Klaus Franz und Gerhard Engelmann an und mussten gleich zwei Niederlagen gegen SC Riederau und SV Ottmaring hinnehmen.

Dem ersten Punktgewinn gegen SV Kottgeisering folgten wieder zwei Niederlagen gegen SC Egling und SSV Dünzelbach. Gegen den TSV Moorenweis und SC Wörnsmühl wurden zwei Siege eingefahren und dann folgte der Aussetzer. Im letzten Spiel unterlag man klar gegen SV-RW Überacker, sodass am Ende 6:10 Punkte und der sechste Rang heraussprangen. Den Sieg holte sich Dünzelbach (16:0) vor Ottmaring (12:4) und Wörnsmühl (10:6). (hj)