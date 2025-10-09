Erfolgreiches Ende, starker Auftakt

Das letzte Turnier auf Sommerbelag haben für den SC Tegernbach Michael Wagner, Martin Kurz, Gerhard Engelmann und Helmut Merkl beim FC Landsberied absolviert. Nach souveränem Sieg in ihrer Achtergruppe bezwangen die Tegernbacher im Endspiel mit 7:6 Punkten hauchdünn den TSV Gernlinden und holten sich damit den Turniersieg.

Beim Wettbewerb des TSV Schwabmünchen gingen die Tegernbacher in einer Spielgemeinschaft mit dem SC Eurasburg an den Start. Mit 12:8 Punkten landete das Team auf einem guten fünften Rang. Michael Wagner war zudem beim „Solo-Cup“ im Einsatz und belegte mit 7:9 Punkten hinter Sieger Daniel Steber (11:5) und Thomas Wackerl (10:6) einen guten dritten Rang.

Die Eissaison eröffneten Michael und Markus Wagner beim prestigeträchtigen Stuttgarter Herren-Duo. Siege gegen SC Oberroth 2 (12:5), ESC Glashütte (11:3), TSV Hartpenning 2 (6:2), SV Ottmaring (9:0), SG Munderkingen/Kellmünz (6:4), SV Hohenfurch (6:3) und TSV Neuenstadt (15:1) brachten bis zum obligatorischen Aussetzer eine makellose Bilanz. Nach der Pause trennte man sich vom ESV Nürnberg Rangierbahnhof mit 4:4 und erst die starke Vertretung von ESC am Bachtel (Schweiz) brachte dem SCT die einzige Niederlage (4:5) bei. Im letzten Spiel wurde der TSV Binsfeld klar mit 10:2 geschlagen, so dass in der Endabrechnung 17:3 Punkte (Diff. +50) zu Buche standen.

Dies reichte den beiden Tegernbachern zum hauchdünnen Gesamtsieg vor dem punktgleichen ESC am Bachtel (+46) und dem SV Ottmaring (16:4 Punkte). Der Einstieg in die Wintersaison ist damit hervorragend gelungen. (hj)