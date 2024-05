23 Mixed-Paare kämpfen in Dasing um den Tennis-Kreistitel

Der TC Dasing richtet zum 40-jährigen Bestehen am Wochenende die Kreismeisterschaften im Mixed aus. Bei schlechtem Wetter wird Turnier in den Herbst verlegt.

Wie wird das Wetter am kommenden Wochenende? Diese Frage bewegt in erster Linie all jene Leute, die eine Veranstaltung im Freien planen oder sie besuchen wollen. Beispielsweise die Tennis-Kreismeisterschaften im Mixed, die am Samstag und am Sonntag auf der Anlage des TC Dasing über die Bühne gehen sollen. Walter Korutschka, der zweite Vorsitzende in diesem Verein und der Verantwortliche für das Turnier, richtete diese Woche einen bangen Blick zum Himmel und auf die Wettervorhersage: „Ab Freitag soll es regnen.“ In diesem Fall stehen eine Absage zur Debatte und ein neuer Versuch im Herbst. Zunächst aber bleibt Korutschka Optimist: „Wir hoffen noch immer, dass wir ein Fenster finden.“

Die Dasinger haben bereits Erfahrung, wenn es um ein Turnier auf Landkreisebene geht. Im Vorjahr war die Mixed-Konkurrenz ebenfalls An der Brandleiten 10 zu Gast, auch die Jugendlichen ermittelten dort schon ihre Meister. Der TC Dasing, der mit diesem Turnier einen Beitrag zur Feier des 40-jährigen Vereinsjubiläums leistet und über eine Anlage mit sechs Sandplätzen, einen Kleinfeldplatz und eine Übungswand in ruhiger Lage verfügt, weiß somit Bescheid, was dabei alles zu beachten ist. Das Teilnehmerfeld könnte ein bisschen größer sein. Beim Meldeschluss am Montag waren die Namen von 23 Paaren verzeichnet, also 23 Frauen und ebenso viele Männer. Läuft alles nach Plan, wird am Sonntag um 17 Uhr die Siegerehrung vorgenommen. Die Schirmherrschaft hat Landrat Klaus Metzger übernommen.

Es gibt Favoriten aus Sielenbach

Es spricht einiges dafür, dass bei dieser Gelegenheit wieder Theresa Höß und Robert Oswald auf dem obersten Treppchen stehen werden. Dieses Duo ist in Sielenbach zuhause, Höß spielt für den TSV Sielenbach, Oswald für den TC Unterzeitlbach. Ihre härtesten Rivalen dürften Katharina Große (Friedberg) und Florian Deiml (Mering) heißen. Diese beiden Paarungen sind an erster und zweiter Stelle gesetzt, es wäre somit keine Überraschung, wenn sie sich im Endspiel wiedersehen würden. Wobei natürlich klar ist, dass es im Tennis nicht immer allein nach den allgemeinen Prognosen geht, sondern zumindest gelegentlich auch nach der Tagesform. Der Turnierleiter äußert sich so: „Es ist ein hochkarätiges Feld.“ Er geht davon aus, dass alle Tenniscracks, die bei dieser Meisterschaft auf den ersten vier oder fünf Plätzen rangieren, in der Lage sein werden, ganz vorne ein entscheidendes Wort mitzureden. Gespielt wird auf zwei Siegsätze, wird ein dritter Satz erforderlich, dauert der bei Bedarf bis zum Tiebreak.