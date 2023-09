Tennis

18:00 Uhr

Mehr als ein Turnier: 116 Spielerinnen und Spieler kämpft um Lechrain-Titel

Plus Zusammenhalt wird bei der Tennisgemeinschaft Lechrain groß geschrieben. Spannend ging es beim gemeinsamen Turnier zu. Ein Finale steht noch aus.

Von Johann Eibl

Dass Corona mit vielen Problemen in gesundheitlicher Hinsicht einherging und zudem mit zahlreichen Einschränkungen verbunden war, das ist hinlänglich bekannt. Doch diese Pandemie hatte auch einen positiven Aspekt. Weil damals zeitweise der Punktspielbetrieb verboten war, entstand 2020 ein neues Turnier im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg, das die Tennisgemeinschaft Lechrain durchführt. Ihr gehören die vier Vereine TSV Aindling, DJK Willprechtszell, TSV Rehling und DJK Stotzard an. Am vergangenen Samstag endete die vierte Auflage mit den Finalspielen in Stotzard.

Benjamin Durnau vom TSV Aindling gewann beim Nachwuchs. Foto: Josef Abt

Anschließend traf man sich zur Siegerehrung mit Verleihung von Pokalen und Urkunden. Danach war Party angesagt. Dass sich dazu 120 Interessenten angemeldet hatten, unterstreicht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht allein darauf bedacht waren, zum Schläger zu greifen und sich in diesem Rahmen sportlich zu messen. Sie wollten ganz einfach noch ein paar schöne Stunden gemeinsam verbringen.

