Aichach verliert Derby um Klassenerhalt

Plus Die Erste Mannschaft der Tischtennisspieler des TSV Aichach muss in der Landesliga weiter zittern. Dagegen holt die zweite ein ganz wichtiges Unentschieden.

Eine 4:9-Niederlage musste Aichachs Erste Herrenmannschaft im Lokalderby beim Kissinger SC in der Landesliga einstecken. Trotz der Niederlage bleibt Aichach weiterhin auf dem siebten Tabellenplatz und somit knapp vor dem Abstiegsrelegationsplatz.