Aichacher bei Bayerischer erfolgreich

Mit gleich mehreren Erfolgen im Gepäck sind Aichachs Tischtennisherren von den diesjährigen Bayerischen Seniorenmeisterschaften zurückgekehrt. Für den TSV gingen Matthias Löw in der Altersklasse der Herren 65 sowie Günther Alphei bei den Herren 75 an den Start. Während Alphei den dritten Platz belegte sicherte sich Löw den Meistertitel. Beide Aichacher Spieler qualifizierten sich durch ihre Platzierungen gleichermaßen für die im Juni stattfindenden Deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt.

