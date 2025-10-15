Aichachs Dritte verliert knapp gegen den TV Dillingen II

Eine bittere 4:6-Niederlage kassierte Aichachs Dritte in der Bezirksliga-Partie gegen den TV Dillingen II, welche für die Paarstädter gleichbedeutend mit der zweiten knappen Niederlage in Serie war. Zum Auftakt setzten sich Daniel Konrad und Christian Berger im Doppel klar durch, während Ralf Valerius und Patrick Haubenhofer unterlagen. In der Folge gelang jedoch lediglich Valerius ein Sieg, sodass Aichach schnell mit 2:5 zurücklag. Nach knappen Erfolgen von Konrad und Haubenhofer keimte noch etwas Hoffnung auf. Da Berger jedoch hauchdünn im Entscheidungssatz unterlag, stand die unglückliche Niederlage fest.

Mit starker kämpferischer Leistung setzte sich Aichachs Fünfte in der Bezirksklasse A gegen die TSG Augsburg III durch. Beim 6:4-Heimsieg überzeugten insbesondere Fabian Schweizer und Andreas Buhn, die jeweils beide Einzel gewannen. Die weiteren Punkte gelangen durch Doppelerfolge von Nik Janz und Fabian Schweizer sowie Eric Thümmler und Buhn.

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden trennten sich Aichachs sechste Mannschaft und der TSV Herbertshofen II. Nach einem 0:2-Rückstand gelang den Aichachern eine deutliche Leistungssteigerung in den Einzeln. Die Punkte holten Dennis Frech, Christoph Czok, Rudolf Röder (2) und Harald Räder. 5:5 endete auch die Partie zwischen Aichachs Siebter und dem VfL Westendorf II. Aichachs achte Mannschaft ließ bm 9:1-Erfolg gegen den SV Obergriesbach III nichts anbrennen. (chrb)