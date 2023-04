Tischtennis

06:00 Uhr

Aichachs Tischtennis-Männer jubeln über den Aufstieg

Plus Die Tischtennis-Herren II des TSV Aichach machen ihren Aufstieg in die Bezirksliga erst im Schlussdoppel der letzten Partie perfekt. Die Paarstädter zeigen starke Nerven.

Ein echtes Herzschlagfinale bot sich für Aichachs zweite Tischtennis-Herrenmannschaft in der Bezirksklasse A. Zum Saisonende standen für den TSV zwei schwere Auswärtsspiele gegen den TSV Firnhaberau Augsburg II sowie den SV Ottmarshausen an. Für den direkten Aufstieg in die Bezirksliga mussten die beiden Partien zwingend gewonnen werden. Sonst wäre der Gang in die Aufstiegsrelegation die Folge gewesen.

Die Aichacher gingen personell geschwächt in beide Partien. Lucas Held fehlte und Pablo Löw und Rafael Konrad waren gesundheitlich angeschlagen. Gegen den TSV Firnhaberau Augsburg II gelang den Aichachern nach zähem Ringen dennoch ein 9:5-Erfolg. Nach den Eingangsdoppeln lag Aichach noch 1:2 in Rückstand, da lediglich Günther Alphei/Eric Thümmler gewannen. Da im folgenden ersten Einzeldurchgang sämtliche Aichacher Spieler ihre Spiele für sich entschieden, wurde aus dem knappen Rückstand eine deutliche 7:2-Führung. Christian Berger und Eric Thümmler gewannen auch ihre zweiten Einzel.

