Zuwachs für den SV Obergriesbach: Tischtennis als neue Abteilung

Der SV Obergriesbach hat Zuwachs bekommen: Die Tischtennisabteilung ist nun offiziell Teil des Vereins. Bereits seit 1996 wird in Obergriesbach Tischtennis gespielt. Bisher als Unterabteilung des Tennisclubs TCO. Nun geht es unter dem Dach des Sportvereins Obergriesbach, SVO weiter. Abteilungsleiter Frank Honisch freut sich über die Entwicklung: „Der Wechsel stärkt unsere Strukturen und verbindet uns noch enger mit dem sportlichen Leben im Ort.“

Zur neuen Saison starten erstmals drei Mannschaften im Punktspielbetrieb. Gleichzeitig sind auch zahlreiche Hobbyspielerinnen und -spieler aktiv. Trainiert wird montags ab 18:30 Uhr sowie donnerstags, wenn kein Heimspiel ansteht. Besonderes Augenmerk liegt auch auf der PingPongParkinson-Gruppe (PPP), die sich an Menschen mit Parkinson richtet. In Kooperation mit dem bundesweit aktiven PingPongParkinson e. V. wird hier ein barrierefreier Zugang zum Sport geboten – mit dem Ziel, Isolation zu durchbrechen und Bewegung zu fördern. „Tischtennis kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Das erleben wir jede Woche“, so Hubert Durner, der als lizenzierter Trainer die Übungsstunden begleitet.

Investition in die Zukunft des SV Obergriesbach

Und auch für die Zukunft wird vorgesorgt: Ab Herbst soll wieder – beginnend mit dem Ferienprogramm – ein Trainingsangebot für Kinder und Jugendliche entstehen. Jugendleiter Thomas Lemmerer: „Wir freuen uns auf neue Talente und hoffen auf rege Beteiligung.“ Die neuen Trikots in den Farben des SV Obergriesbach sind bereits eingetroffen. Interessierte jeden Alters können unverbindlich beim Training vorbeischauen und reinschnuppern. (AZ)