Kaltstart zum Auftakt: Aichach empfängt Taufkirchen

Mitten in die Feier nach dem Aufstieg in die Verbandsliga platzte die Bombe: Manfred Pielmeier verlässt den TSV Aichach und schließt sich wieder seinem alten Verein an, der SpVgg Erdweg. „Das hat uns ein bisschen den Stecker gezogen“, erinnert sich Mitspieler Markus Vogler. Nun starten er und seine Mitspieler am Samstag ohne ihren Spitzenspieler aus der Aufstiegssaison in die neue Spielzeit. „Mit ihm hätten wir gut mitmischen können“, sagt der 47-Jährige. „So wird alles deutlich kniffliger.“

Mit Markus Geck haben die Aichacher zwar einen Ersatz für Pielmeier gefunden, der hat allerdings nicht ganz die Spielstärke seines Vorgängers, wie Vogler sagt. „Manni war letzte Saison der beste Spieler der Liga.“ Geck sei außerdem ein anderer Spielertyp. Pielmeier war reiner Abwehrspieler, Geck sei eher ein Angriffsspieler. Er und Vogler haben bislang nicht zusammengespielt – und werden es vor dem Heimspiel gegen die SV-DJK Taufkirchen (19 Uhr) auch nicht mehr. „Markus ist beruflich sehr eingespannt“, erklärt Vogler. Der Auftakt wird also ein echter Kaltstart.

Vogler und Geck haben noch nicht zusammenspielt

Für das TSV-Quintett ist die Verbandsliga kein Neuland. Vogler und Geck haben genauso wie Kapitän Maximilian Kistler, Christian Schupp und Sebastian Steckermeier schon in der Liga gespielt. Der große Unterschied, sagt Vogler, ist: „Die Liga ist insgesamt stärker als früher.“ Das liegt auch an den ungewöhnlich starken Aufsteigern. Taufkirchen habe „zwei, drei Spieler, die viel zu gut für die Liga sind“. Und der TSV Hohenpeißenberg hat mit Florian Kaindl einen ehemaligen Zweitligaspieler in seinen Reihen. Bei den zweiten und dritten Mannschaften wisse man zudem nie, wie diese aufgestellt sind.

„Richtig heftig“ werde es für den TSV Aichach in der Verbandsliga, hatte Vogler bereits nach dem Aufstieg prophezeit. Diese These stützt der sogenannte TTR-Wert der Aichacher, der die Spielstärke einer Mannschaft beschreibt. In diesem Ranking liegt der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz. Nur der TSV Königsbrunn schneidet schlechter ab, gegen den es am zweiten Spieltag geht. Das Wochenende, an dem Aichach auch auf Voglers Ex-Verein TTSC Warmisried trifft, bezeichnet dieser als „Wochenende der Wahrheit“.

Der Auftakt gegen Taufkirchen sei eher zum Warmwerden – auch weil er und Geck noch nicht zusammen gespielt haben. „Wir müssen uns in den Doppeln erst noch finden“, sagt Vogler. „Dann müssen wir schauen, dass wir schnell das höhere Niveau annehmen.“

Aichachs Zweite grüßt als Aufsteiger von der Tabellenspitze

Der zweiten Aichacher Mannschaft, die im Frühjahr in die Landesliga aufgestiegen ist, ist das bereits gelungen. Dort grüßt der Neuling nach zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen von der Tabellenspitze. Eine weitere erfreuliche Nachricht: Nach zweijähriger Abstinenz hat der TSV wieder eine Damenmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet. „Die Sparte hat vor fünf Jahren das Ruder herumgerissen“, erinnert sich Vogler. „Damals war die Entwicklung so, dass man sich Sorgen machen musste, wie es weitergeht.“ Die Verantwortlichen setzten sich zusammen und überlegten, wo es mit dem Verein hingehen soll.

Daraufhin begannen sie, gezielt Spieler anzusprechen. So kam unter anderem der heutige Kapitän Kistler zum TSV. „Man hat gesehen, dass sich in Aichach was zu bewegen beginnt“, erzählt Vogler. „Von da an ging es kontinuierlich bergauf.“ Da muss der Aufstieg in die Verbandsliga noch nicht der Gipfel gewesen sein.