Der Sportpark wird zum Mekka der Hobbyspieler

Einmal im Jahr wird die Mehrzweckhalle des Kühbacher Sportparks zum Mekka der Tischtennis-Hobbyspieler aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus. Waren es vor zwei Jahren, bei der letzten turnusgemäß für Einzelspielerinnen und -spieler durchgeführten Hobbymeisterschaft noch 36 Starter, kämpften in diesem Jahr 41 Spieler und Spielerinnen um den Titel des Kühbacher Hobbymeisters respektive der Hobbymeisterin.

Besonders erfreulich war für das Orgateam der veranstaltenden Tischtennis-Abteilung des TSV Kühbach die Tatsache, dass sich neben 27 Männern auch 14 Frauen für das Turnier angemeldet hatten.

Nach einer Vielzahl von Matches standen am Ende eines langen Nachmittags die Finalbegegnungen fest. Bei den Damen standen sich Mandy Lay und Perihan Seckin gegenüber und zeigten in sicheren Ballwechseln ihr Können. Am Ende siegte Mandy Lay in 3:0 Sätzen und sicherte sich den Titel TT-Hobbymeisterin des Jahres 2025. Dritte wurde Ramona Stadlmair. Bei den Herren bestritten Michael Kollmetz und Valeri Wagner ein sehenswertes Finale, das von den zuschauenden Teilnehmern und Organisatoren immer wieder mit Applaus bedacht wurde. Am Ende hatte Michael Kollmetz das bessere Ende für sich und wurde TT-Hobbymeister 2025 des TSV Kühbach. Dritter wurde Michael Wlodyga, der im kleinen Finale Jürgen Fuchs knapp mit 3:2 Sätzen bezwang.

Anschließend wurde im Sportheim der Kühbacher Sportanlage die Siegerehrung in gemütlicher Runde abgehalten und einige Teilnehmer wollten sich schon für das Turnier im nächsten Jahr anmelden, das turnusgemäß wieder als Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen wird.