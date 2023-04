Erfolge für Aichach Teams: Männer halten Klasse, Frauen steigen souverän auf

Hinter den Tischtennismannschaften des TSV Aichach liegt eine erfolgreiche Saison. Die Männer schaffen den Klassenerhalt, zwei Mannschaften steigen auf.

Zum Abschluss der Saison setzte es für Aichachs erstes Herrenteam eine 0:9-Klatsche gegen den TV Boos II. Für den TSV war die deutliche Niederlage gegen den Meister der Landesliga zu verschmerzen, stand doch bereits vor der Partie der Klassenerhalt fest. Aufgrund personeller Ausfälle konnten auch Jugendspieler erste Erfahrungen in der Landesliga sammeln. Die Saison beendet Aichach auf dem siebten Tabellenplatz. Insgesamt fällt die Bilanz der Tischtennisabteilung positiv aus. Zwei Mannschaften schafften den Aufstieg.

Insbesondere in der Rückrunde hatte Aichach I mit zahlreichen personellen Problemen zu kämpfen, sodass man selten in Bestbesetzung in die Spiele gehen konnte. Dennoch gelang es den Paarstädtern, in den entscheidenden Partien die nötigen Punkte einzufahren. Bedeutsam war hierbei auch, dass mit Willi Schablas in der Rückrunde ein wichtiger Spieler in zumindest vier Partien zur Verfügung stand und entscheidend zum Erfolg der Aichacher beitrug. Hervorzuheben ist die Bilanz von Aichachs Ishak Inac, der 15 seiner 26 Einzel im vorderen Paarkreuz gewinnen konnte. Matthias Löw und Christopher Bedenk waren mit einer Bilanz von 12:3 Spielen das zweitbeste Doppel der Liga. Für die kommende Saison wird mit der Umstellung von einem Team mit sechs Spielern auf eine 4er-Mannschaft eine größere Veränderung anstehen. Es ist davon auszugehen, dass sich das bereits in dieser Spielzeit hohe spielerische Niveau nochmals erhöhen wird.

Tischtennis: Aichach II steigt ebenfalls auf

Mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gelang Aichachs zweiter Herrenmannschaft ein Erfolg. Die Meisterschaft in der Bezirksklasse A sicherte sich Aichach dabei in einem Herzschlagfinale erst am letzten Spieltag. Mit Christian Berger (Bilanz: 27:6 im vorderen Paarkreuz) und Pablo Löw (Bilanz 26:7 im vorderen Paarkreuz) hatte der TSV zudem die zweit- bzw. drittbesten Spieler der Liga in den eigenen Reihen. Jugendspieler Rafael Konrad weist eine Bilanz von 26:3 im mittleren Paarkreuz auf.

In der Bezirksklasse B lag Aichachs drittes Herrenteam lange in Reichweite des Aufstiegsrelegationsplatzes, beendete die Saison jedoch auf Tabellenplatz drei. Ohne eine Saisonniederlage wurde das Damenteam Meister in der Bezirksklasse B. Der Blick auf die Einzelbilanzen von Alexandra Miesl (11:0 Spiele), Karin Haberer (9:0), Annika Koppold (15:4) und Tina Bscheider (16:4) unterstreicht die Überlegenheit. Einen Spieltag vor Saisonende belegt Aichachs erstes Jungenteam den fünften Tabellenplatz in der Landesliga. Rafael Konrad (Bilanz: 19:2) und Lucas Held (14:4) zählen zu den besten Spielern der Liga.