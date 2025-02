Aichach gewinnt hochklassiges Marathonmatch

Einen wahren Kraftakt hatten Aichachs Tischtennisherren am vergangenen Wochenende zu bewältigen. In exakt drei Stunden Spielzeit rangen die Paarstädter den Tabellendritten Königsbrunn mit 6:4 nieder und festigten damit Tabellenrang zwei, bei allerdings drei Verlustpunkten weniger als Landesligaprimus Augsburg-Hochzoll. Zum entscheidenden TSV-Akteur avancierte Maximilian Kistler, der beim Stand von 3:3 eine dramatische Partie mit zahlreichen begeisternden Ballwechseln gegen Angelo Bannout mit 17:15 im fünften Satz für sich entscheiden konnte.

Der erste Fünfsatzerfolg des TSV-Kapitäns in der laufenden Saison lieferte gleichzeitig die Steilvorlage für Manfred Pielmeier und Markus Vogler, die mit ihren Siegen gegen Florian Lippert (3:1) und Ronny Schönborn (3:0) den knappen Gesamterfolg für die Gäste sicherstellten. Die Dreisatzniederlage von Sebastian Steckermeier gegen Noah Botschen fiel am Ende ebenso wenig ins Gewicht wie die Tatsache, dass die Aichacher eine komfortable 3:0-Führung aus der Hand gaben.

Nach sehr konzentrierten Doppelleistungen von Pielmeier/Vogler (3:1 gegen Lippert/Botschen) und Kistler/Steckermeier (3:1 gegen Bannout/Schönborn) sowie einem knappen Viersatzerfolg von Kistler gegen Lippert lag das TSV-Quartett bereits vermeintlich beruhigend in Front, bevor die Königsbrunner eindrücklich unter Beweis stellten, dass sie nicht zu den Lieblingsgegnern der Aichacher zählen. Pielmeier (1:3 gegen Bannout), Steckermeier (0:3 gegen Schönborn) und Vogler (1:3 gegen Botschen) mussten den vorübergehenden Ausgleich hinnehmen und hatten es am Ende der Nervenstärke ihres Kapitäns zu verdanken, dass das gemeinsame Aufstiegsziel nicht unnötig in Gefahr geriet.

Bereits am kommenden Samstag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Um 17 Uhr kommt es in der heimischen Edith-Stein-Schulturnhalle zum Duell mit der DJK Seifriedsberg. (mv)