Kühbacherin sichert sich Bayerischen Vizemeistertitel

Bei den Anfang Dezember in Bogen durchgeführten 25. Bayerischen Tischtennismeisterschaften war auch eine Spielerin des TSV Kühbach mit am Start. Daniela Wassermann konnte ihre drei Vorrundenspiele in der Damen B-Klasse deutlich für sich entscheiden, verlor nur einen Satz und sicherte sich damit eines der beiden Freilose für das Achtelfinale am nächsten Tag. Weder im Viertelfinale gegen Melanie Henke vom TSV Unterlauter noch im Halbfinale gegen Vivien Behnisch vom TTC Langweid gab Wassermann einen Satz ab und sicherte sich jeweils mit deutlichen 3:0-Erfolgen den Einzug ins Finale.

Dort traf sie auf das erst 14-jährige Talent Maximiliane Wallner vom TV Hilpoltstein, die neben Einsätzen in der Jugend für ihren Heimatverein auch im Damenbereich beim TV Dillingen in der Verbandsliga aufschlägt. Wallner war im offenen Schlagabtausch sicherer und schneller in ihren Aktionen und besiegte Wassermann mit 3:1. Trotz des verlorenen Finals konnte sich Wassermann bei der Siegerehrung schon wieder über den Bayerischen Vizemeistertitel freuen. Darüber hinaus sicherte sie sich mit ihrer Leistung die Teilnahme für die Deutsche Meisterschaft im Juni. Wassermann rundete in der Doppel-Konkurrenz ihre Leistung noch ab und erkämpfte sich zusammen mit Lucy Schatz von der TSG Thannhausen den dritten Platz.

Einen enorm wichtigen Sieg fuhr Aichachs viertes Herrenteam zum Abschluss der Vorrunde in der Bezirksklasse A ein. Im Lokalderby gegen den TSV Kühbach II setzte sich Aichach in einer umkämpften Partie knapp mit 6:4 durch und konnte einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt distanzieren. Mit 9:9-Punkten beenden die Paarstädter die Vorrunde nun auf einem guten fünften Tabellenplatz. In der Partie gegen Kühbach mussten die TSV-Männer nach zwei verlorenen Doppeln lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Da in den Einzeln jedoch nur zwei Spiele verloren gingen, stand nach Siegen von Michael Kratzer (2), Matthias Ostermair, Dennis Frech und Nik Janz (2) der Aichacher Erfolg fest.

Einen deutlichen Sieg feierte Aichachs Fünfte in der Bezirksklasse B. Beim 9:1-Sieg gegen den SC Biberbach waren die Aichacher ihren Kontrahenten überlegen und gaben nur ein Doppel ab. Knapp mit 4:6 unterlag dagegen die sechste Herrenmannschaft gegen den TTC Friedberg III. Die Aichacher beenden die Vorrunde damit auf Tabellenplatz 4. Mit einem Sieg schloss dafür auch Aichachs Siebte die Vorrunde ab. Durch den 7:3-Erfolg liegen die Aichacher nun mit 10:4-Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze in der Bezirksklasse D. (ttk/chrb)