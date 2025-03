Es ist vollbracht: Der TSV Aichach steigt in Verbandsliga auf

Die Aichacher Tischtennisherren haben es geschafft. Wie bereits die zweite Mannschaft vor einer Woche, hat auch das Landesligateam die vorzeitige Meisterschaft perfekt gemacht. Durch einen 7:3-Erfolg beim Tabellenzweiten TSG Augsburg-Hochzoll sind die Paarstädter bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen und fünf Punkten Vorsprung in der Tabelle nicht mehr einzuholen. Für diesen Erfolg musste das TSV-Quartett noch einmal alles in die Waagschale werfen, denn die Gastgeber aus der Fuggerstadt stellten nicht nur die bis dato erfolgreichsten Doppelpaarungen der Liga, sondern verfügen auch im Einzel über ausnahmslos gute Akteure mit teils hochpositiven Bilanzen. So war man im Lager der Aichacher mit dem 1:1 nach den Eingangsdoppeln durchaus zufrieden. Zwar mussten Manfred Pielmeier/Markus Vogler knapp in fünf Sätzen ihre erste Saisonniederlage gegen Jörg Teichmann/Paul Marx hinnehmen, dafür sorgten am Nebentisch Maximilian Kistler/Sebastian Steckermeier mit einem klaren 3:1 über Moritz von Hofer/Tobias Thanner postwendend für den Ausgleich.

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSG Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSG Augsburg-Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis