Mering setzt Siegesserie fort

Nach einem deutlichen 8:2-Erfolg über das Team von TT Augsburg SG haben die Tischtennisler des TV Mering in der Bezirksklasse A Gruppe 1 ihre Siegesserie beim TSV Königsbrunn IV fortgesetzt. Bereits in den Doppeln gewannen Christian Burgdorf/Stefan Richler und Florian Deiml/Andreas Obermeyer in knappen Spielen und schafften damit eine gute Ausgangslage. Im ersten Einzeldurchgang erhöhten Burgdorf, Deiml und Richler auf 5:1. Auch im zweiten Durchgang konnten sie sich durchsetzen, wenngleich zweimal im entscheidenden fünften Satz. Obermeyer ging diesmal leer aus. Mit dem 8:2-Erfolg und nun 20:8 Punkten rangieren die Meringer weiter auf dem dritten Tabellenrang.

In der Bezirksklasse B Gruppe 2 empfing Mering II den TSV Königsbrunn VI. Nach einer Punkteteilung in den Doppeln gestaltete sich die Partie bis Ende der ersten Einzelrunde weiter ausgeglichen zum 3:3-Zwischenstand. Im zweiten Durchgang konnten die Meringer allerdings nicht mehr punkten und mussten ein 3:7 zulassen. Für den TVM gingen Christopher Hildebrandt (1), Andreas Obermeyer, Karl-Heinz Rathgeb (1) und Tobias Kiehnlein an die Platten.

Mering III war in der Bezirksklasse C beim Tabellenführer DJK Göggingen zu Gast. In der spannenden Begegnung konnten sich die Meringer sogar eine 4:3-Führung erarbeiten, mussten aber dann drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Mit 6:22 Punkten liegen die Meringer Karl Scheuermann (2), Ute Wlocka, Franz Strobl (1) und Erich Brem (1) derzeit am Tabellenende.

Die erste Jugendmannschaft des TV Mering unterlag in der Bezirksklasse B Gruppe 1 klar mit 2:8 gegen die TSG Augsburg-Hochzoll IV, können sich aber auf dem zweiten Rang halten.

Mit einem 7:3 über den SV Ried II sicherte sich die zweite Jugendmannschaft des TV Mering in der Bezirksklasse D den ersten Tabellenplatz. Nach gewonnenen Doppeln gaben die Meringer zwar drei Fünfsatzspiele ab, entschieden aber die weiteren Spiele klar für sich. Für Mering spielten Bjarne Zahn (1), Peter Weishaar (2), Arkady Gerber (1) und Julian Kowalick (1). (AZ)