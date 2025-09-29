Zweites Spiel, zweiter Sieg: Landesliga-Auftakt nach Maß für Aichach II

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel holte eine starke zweite Herrenmannschaft in der Landesliga-Partie gegen den SV Steinheim. In einer umkämpften Partie der Bezirksoberliga-Aufsteiger setzten sich die Paarstädter knapp mit 6:4 durch und sicherten sich zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Überragend aufseiten der TSV-Männer waren erneut Ishak Inac und Matthias Löw, die jeweils ihre beiden Einzel gewinnen konnten und in der laufenden Saison noch ungeschlagen bleiben.

Gemeinsam mit Lucas Held gewann Inac zudem das Doppel. Den Siegpunkt für Aichach holte Daniel Konrad, der in der Partie gegen Steinheim den erkrankten Christopher Bedenk ersetzte. Mit 4:0-Punkten steht Aichach in der noch jungen Saison optimal da. In knapp drei Wochen treffen die Paarstädter nun in einer wichtigen Partie auf die zweite Mannschaft des Post SV Augsburg.

Tischtennis: Deutliche Niederlage für fünfte Mannschaft, TSV Aichach VIII siegt 9:1

Keine Blöße gab sich Aichachs Dritte zum Auftakt in die Saison in der Bezirksliga Nord. Gegen den SV Holzheim waren Ralph Valerius, Pablo Löw, Patrick Haubenhofer und Christian Berger in allen Belangen überlegen und gewannen deutlich mit 10:0. Bereits am kommenden Wochenende folgt das nächste Spiel gegen den SC Athetik Nördlingen.

Mit einer 3:7-Niederlage gegen ein starkes Team aus Herbertshofen ist Aichachs fünfte Herrenmannschaft in der Bezirksklasse A in die neue Saison gestartet. Die Paarstädter hielten gut mit, ein besseres Resultat blieb den TSV-Männern jedoch verwehrt, da insbesondere die knappen Partien verloren gingen. Einen 9:1-Kantersieg feierte hingegen Aichachs neu formierte Achte gegen die sechste Mannschaft aus Langweid. (crhb)