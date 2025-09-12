Icon Menü
Tischtennis TSV Aichach: Der Saisonstart rückt näher

Tischtennis

TSV Aichach: Der Saisonstart rückt näher

Ohne Spitzenspieler Manfred Pielmeier bereitet sich der Verbandsliga-Aufsteiger auf die kommende Spielzeit vor. Eine Mannschaft
    • |
    • |
    • |
    Den Saisonstart im Blick haben Spielführer Maximilian Kistler und der Verbandsliga-Aufsteiger des TSV Aichach. Foto: Michael Hochgemuth (Archiv)

    In den Startlöchern zur neuen Saison steht Aichachs Tischtennisabteilung. Nach der sehr erfolgreichen vergangenen Spielzeit mit dem Aufstieg von drei Mannschaften freuen sich die Aichacher Spieler nun auf starke Gegner in ihren jeweiligen Spielklassen. Der TSV geht dabei mit insgesamt acht Herren- und drei Jugendmannschaften in die neue Spielzeit. Besonders erfreulich ist für die Sparte zudem, dass nach zweijähriger Abstinenz wieder eine Damenmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet werden konnte.

