TSV Aichach: Der Saisonstart rückt näher

In den Startlöchern zur neuen Saison steht Aichachs Tischtennisabteilung. Nach der sehr erfolgreichen vergangenen Spielzeit mit dem Aufstieg von drei Mannschaften freuen sich die Aichacher Spieler nun auf starke Gegner in ihren jeweiligen Spielklassen. Der TSV geht dabei mit insgesamt acht Herren- und drei Jugendmannschaften in die neue Spielzeit. Besonders erfreulich ist für die Sparte zudem, dass nach zweijähriger Abstinenz wieder eine Damenmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet werden konnte.

