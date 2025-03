TSV Aichach feiert ersten Titel der Saison

Groß war der Jubel bei Aichachs Tischtennisherren nach dem Heimsieg gegen den Kissinger SC. Doch nicht allein die Tatsache, dass der Tabellenerste der Landesliga Westsüdwest gegen den Tabellenachten gewonnen hatte, sorgte für gute Stimmung, sondern die Höhe des Ergebnisses. 10:0 stand am Ende auf dem Ergebnistableau - und das, obwohl die Kissinger mit Maximilian Koslowsky den zweitbesten Spieler der Liga stellten. Doch auch die Paarstädter haben mit Manfred Pielmeier, aktuell Nummer eins der Rangliste, und dem bis dato noch ungeschlagenen Christian Schupp zwei Spitzenkönner in ihren Reihen. Diese beiden Duelle waren auch die Highlights in dieser Partie, gespickt mit zahlreichen hochklassigen Ballwechseln und dem jeweils besseren Ende für die Hausherren.

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis