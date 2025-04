TSV Aichach: Länger im Auto als an den Platten

Die Tischtennisherren des TSV Aichach haben die Landesligasaison mit einem deutlichen Sieg gegen den Tabellenvierten TV Waal abgeschlossen. In der Halle der arg ersatzgeschwächten Ostallgäuer ließen die Paarstädter nichts anbrennen und mussten in Summe lediglich zwei Sätze abgeben. Nach gerade einmal 105 Minuten - An- und Abreise ins Allgäu dauerten mit rund zwei Stunden länger als das Match - stand der 10:0-Erfolg fest, womit für Manfred Pielmeier, Christian Schupp, Maximilian Kistler, Sebastian Steckermeier und Markus Vogler eine äußerst erfolgreiche Saison zu Ende ging.

Aichachs Schupp mit besonderer Bilanz

Die Statistiken können sich ebenfalls sehen lassen: Das TSV-Quintett blieb die komplette Saison ungeschlagen und ließ nur zwei Remis zu. In 18 Saisonpartien gingen lediglich 26 Einzel sowie acht Doppel verloren. Bester Spieler der Liga wurde Aichachs Nummer eins Manfred Pielmeier mit einer Bilanz von 30:6. Christian Schupp schaffte das Kunststück, in allen 14 Partien den Tisch als Sieger zu verlassen. Die Hälfte seiner Matches gewann er nervenstark im Entscheidungssatz, wobei er sich nicht selten von teils hohen Punktrückständen nicht aus dem Konzept bringen ließ. Aber auch die Bilanzen von Kapitän Kistler (25:5), Steckermeier (21:4) und Vogler (22:5) können sich sehen lassen.

Dazu sind beide Stammdoppel Pielmeier/Vogler (11:1) sowie Kistler/Steckermeier (7:2) in den Top Fünf der Liga zu finden. Wenn doch einmal krankheitsbedingt Not am Mann war, standen mit Ishak Inac, Matthias Löw, Lucas Held und Patrick Haubenhofer spielstarke Ersatzleute zur Verfügung.

TSV-Zweite unbesiegt in die Landesliga

Mit einer starken Leistung hat Aichachs zweite Herrenmannschaft die Spielzeit beendet. Gegen den Tabellenzweiten Rain II setzten sich die Paarstädter mit 6:4 durch und schlossen damit eine nahezu perfekte Saison erfolgreich ab. Ein Punktekonto von 31:1 bei verdeutlicht die Dominanz des künftigen Landesligisten. In der Partie gegen Rain spielten Matthias Löw/Christopher Bedenk sowie Lucas Held/Daniel Konrad in den Doppeln gewohnt stark. Auch in den nachfolgenden Einzeln blieben die Aichacher dominant und setzten sich nach Siegen von Held (2), Bedenk und Löw sowie Niederlagen von Konrad und Löw mit 6:2 ab. Die beiden abschließenden knappen Einzelniederlagen fielen nicht mehr ins Gewicht.

Einen Erfolg verbuchte auch Aichachs Fünfte und gewann mit 7:3 gegen den TSV Schwaben Augsburg. Die Aichacher verpassten den Aufstieg als Dritter nur knapp. Im Spiel gegen Augsburg holten Harald Räder/Rudolf Röder, Eric Thümmler (2), Räder (2), Röder und Erich Pecher die Punkte.

Aichachs Siebte feiert Meistertitel

Eine 3:7-Niederlage kassierte dagegen die sechste Herrenmannschaft zum Saisonabschluss gegen den Polizei SV Königsbrunn. Es punkteten Dennis Frech und Viktoria Haberer (2). Die Aichacher beenden damit die Saison auf Rang vier in der Bezirksklasse B.

Mit einem 10:0-Kantersieg gegen den TSV Herbertshofen IV krönte sich die Siebte zum Meister in der Bezirksklasse D. Jan Burlefinger, Vincent Haberer, Raimund Piegsa und Elias Langenegger gewannen in der Partie sämtliche Spiele und steigen nach einer starken Saison in die Bezirksklasse C auf. (chrb)