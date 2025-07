Tobias Schröck: Ex-Zweitliga-Profi zum FC Pipinsried

Der FC Pipinsried hat einen echten Hochkaräter an Land gezogen: Tobias Schröck hat beim Bayernligisten aus dem Dachauer Hinterland einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Zuletzt stand der 32-jährige Routinier beim FC Ingolstadt unter Vertrag, bei dem er aber in der abgelaufenen Spielzeit nur mehr dessen Bayernliga-Kader angehörte.

Die sportliche Vita von Schröck ist beeindruckend. Unter anderem stehen 68 Spiele in der 2. Bundesliga für den FC Ingolstadt und die Würzburger Kickers, 161 Spiele in der 3. Liga für Wacker Burghausen, Großaspach und den FCI sowie 32 Matches in der Regionalliga zu Buche. Seit 2017 kickte der gebürtige Mühldorfer für die „Schanzer“ und soll nun die Hintermannschaft der Steinberger-Truppe stabilisieren.

„Nach der Verpflichtung von Max Dombrowka ist er ein weiterer Neuzugang, den wir durch Josef Stadler und unseren Partner Hörl & Hartmann, beziehungsweise Energie Südbayern den beruflichen Einstieg ermöglichen. Sportlich gesehen wird er mit seiner Erfahrung und Professionalität eine tragende Rolle einnehmen. Dass diese Verpflichtung innerhalb von einer Woche über die Bühne ging, spricht für seinen Charakter und die sehr guten Gespräche“, fasst Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller zusammen.

Tobias Schröck sagt, er freue sich „riesig auf die neue Aufgabe“. Die Gespräche mit dem Verein seien offen, ehrlich und voller Vertrauen verlaufen. „Das Gesamtpaket aus sportlicher Perspektive und beruflichem Einstieg passt für mich einfach perfekt. Der Verein hat einen besonderen Charme und ich bin überzeugt, dass hier richtig was entstehen kann“, wird er in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. (AZ)