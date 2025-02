Todtenweis hofft auf Schützenhilfe für Platz zwei

Die beiden letzten Durchgänge der Disziplin Luftgewehr stehen am kommenden Sonntag in der Oberbayernliga (OBL West) an. Zum Finale ist die Spannung fast draußen, denn mit den Tagbergschützen Gundelsdorf steht der Meister seit dem letzten Schießtag bereits fest und auch der Abstieg ist besiegelt. Dieser trifft Frischauf Alberzell und die Alpenrose Rehling. Offen ist noch der zweite Tabellenplatz, der ebenfalls zur Aufstiegsrelegation berechtigt und da rechnet sich Gemütlichkeit Todtenweis noch geringe Chancen aus.

In diesem Finaldurchgang kann das Meisterteam der Tagbergschützen ganz entspannt nach Alberzell fahren. Dort startet um 10 Uhr der Gastgeber Alberzell als Schlusslicht gegen Eichenlaub Unterstall II, die auf Tabellenplatz zwei rangieren und mit besten Chancen auf den zweiten Tabellenplatz schielen. Dieser würde ihnen hinter Gundelsdorf den zweiten Relegationsplatz um den Aufstieg sichern.

Gundelsdorf sinnt gegen Rehling auf Revanche

Danach folgt die Partie zwischen Gundelsdorf und der Alpenrose Rehling. In diesem Aufeinandertreffen der beiden Landkreisteams werden die Tagbergschützen wohl auf Revanche sinnen, hat ihnen der Aufsteiger Rehling in der Vorrunde doch unverhofft die bislang einzige Niederlage beschert. Beide Teams können unbeschwert in das letzte Aufeinandertreffen gehen, die Mannschaft um Rehlings Sportleiter Martin Schapfl wird sich aber trotzdem so gut wie möglich verkaufen.

Nach der kurzen Mittagspause muss Gundelsdorf um 13.30 Uhr gleich wieder ran, diesmal gegen den Tabellenzweiten Eichenlaub Unterstall. Diese dürfen sich keine Niederlage leisten, wollen sie den Vorsprung auf Todtenweis, das im Fernduell um den zweiten Platz kämpft, ins Ziel bringen. Also eine recht spannende Partie zum Saisonfinale dieser beiden Aufstiegsaspiranten, in dem Gundelsdorf mit einem Sieg den Todtenweisern helfen könnte. Zum Saisonabschluss in Alberzell treffen dann um 15 Uhr die beiden Absteiger aufeinander. Die Gastgeber von Frischauf-Schützenlust Alberzell gegen den Klassenneuling Alpenrose Rehling, für den es ein kurzes Intermezzo in dieser OBL war.

Die schwerste Aufgabe für sein Team der Gemütlichkeit Todtenweis dürfte am Sonntag Tibias Kein (links) haben, der gegen die Südtirolerin Johanna Schwinghackl einen schweren Stand haben dürfte. Foto: Josef Abt

Die Gemütlichkeit-Schützen Todtenweis haben zum Finale noch einmal Heimvorteil und stehen als Tabellendritter hinter Unterstall II in Lauerstellung. Die Mannschaft samt Sportleiter Paul Schapfl weiß um die Schwere an diesem letzten Schießtag, an dem sie eigentlich beide Duelle gewinnen und Unterstall im Fernduell mindestens einen Kampf verlieren muss. Dann könnten womöglich nicht nur die Mannschafts-, sondern auch noch die Einzelpunkte beider Teams den Ausschlag für die Endabrechnung in der Tabelle bilden.

Todtenweis und Wilzhofen schielen beide auf Platz zwei

Todtenweis startet am Sonntag um 10 Uhr gegen die Schützengesellschaft Wilzhofen, den Liganeuling aus dem Allgäu, der punktgleich mit Todtenweis (beide 14:10 Punkte) ebenfalls noch theoretische Chancen auf Rang zwei hat. Danach kämpfen Emmenhausen gegen Gilching. Ein Duell eigentlich ohne Bedeutung in der Tabelle, doch dann wird es noch einmal spannend. Falls Wilzhofen gegen Emmenhausen einen Sieg einfährt, würde es sich wieder nach vorne schieben, also mehrere Positionswechsel sind an dem Tag möglich.

Den letzten und vielleicht entscheidenden Kampf bestreitet Gastgeber Todtenweis um 15 Uhr gegen den Drittletzten aus Gilching. In diesem Match hängt alles von den vorangegangenen Ergebnissen ab, sei es in Todtenweis oder auf der Schießanlage in Alberzell und die dortigen Ergebnisse von Unterstall II. Entweder ist bis dahin bereits alles entschieden oder es gibt mit einem Abschlusssieg doch noch eine kleine Chance für Todtenweis. Es wäre ein gelungener und spannender Abschluss dieser OBL-Saison 2024/25.