Tor-Ebbe und Grippewelle

Sowohl die Fußballer des TSV Hollenbach in der Landesliga Südwest, als auch die des VfL Ecknach in der Bezirksliga Nord müssen samstags auswärts ran. Vor allem Hollenbach hat ein echtes Brett zu bohren.

TSV Hollenbach Die Fußballer des TSV Hollenbach reisen am heutigen Samstag an die bayerisch-baden-württembergische Ländergrenze, um sich ab 14 Uhr mit der Zweitvertretung des FV Illertissen zu messen. Die Gastgeber befinden sich derzeit auf einem komfortablen sechsten Tabellenplatz (22 Punkte) - auch dank ihrer Heimstärke. In den bisher sieben Partien auf eigenem Platz blieben sie fünfmal siegreich und trennten sich einmal mit einem Remis. Nur Tabellenführer TSV Schwabmünchen gelang ein Sieg beim FVI (3:1).

Hollenbach indes kommt nach dem jüngsten 0:2 gegen Schlusslicht FC Memmingen II als neuer Landesliga-Letzter nach Illertissen. Die Trainer mussten unter der Woche Aufbauarbeit leisten: „Die Niederlage war im ersten Moment schon ein Genickschlag. Wir wollten Memmingen auf Abstand halten. Wir haben mit den Jungs viel gesprochen und sie wieder aufgerichtet“, sagt Spielertrainer Daniel Zweckbronner. Zuletzt drei Spiele ohne eigenen Torerfolg haben Spuren hinterlassen: „Es wird natürlich zur Kopfsache. Man hat gegen Memmingen gemerkt, dass auch in aussichtsreichen Situationen lieber nochmal quer gespielt wurde, als selbst den Abschluss zu suchen.“ Selbst die Routiniers Michael Schäfer und Fatih Cosar konnten beste Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen. Was den Einsatz und die Laufbereitschaft seiner Truppe angeht, sei er aber voll des Lobes. „Der Wille ist nach wie vor da und wir gehen unseren Weg zusammen weiter.“

Gerade gegen den heutigen Gegner sollten die Krebsbachtaler unbedingt wieder aus allen Lagen Abschlüsse suchen. Mit 28 Gegentreffern stellt die Regionalligareserve der Illertissener die viertanfälligste Defensive der Liga. „Sie werden uns hoch anlaufen und versuchen, uns vom eigenen Tor wegzuhalten“, erwartet sich Zweckbronner vom FVI, der der Landesliga Südwest im Übrigen seit ihrer Gründung im Jahr 2012 durchgehend angehört.

Für die Fahrt nach Illertissen setzt der TSV einen Bus ein. Abfahrt ist um 10.50 Uhr am Sportgelände. (nzf)

VfL Ecknach Bereits am heutigen Samstagnachmittag (15 Uhr) muss der VfL Ecknach beim Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim antreten. Die Gastgeber dominierten in der abgelaufenen Runde über weite Strecken die Kreisliga Ost. Aktuell belegt das Team von Spielertrainer Jonas Zeller, der sie Spielvereinigung 2018 übernahm und von der Kreisklasse in die Bezirksliga führte, mit 14 Punkten Tabellenplatz zwölf und ist beim Ziel Klassenerhalt im Soll.

Der VfL Ecknach ist seinem Ziel, „einstelliger Tabellenplatz“, noch näher. 25 Punkte hat die Mannschaft von Sören Dreßler gesammelt, steht damit auf Tabellenplatz drei. „Wir haben uns die aktuelle Platzierung erarbeitet, natürlich würden wir sie gerne bis zum Winter bestätigen“, sagt der 49-jährige Übungsleiter, der mit den jüngsten Auftritten seiner Truppe weitestgehend einverstanden war. Vor allem die Begegnung am Donnerstag beim TSV Nördlingen II hatte es ihm angetan. „Fast alle mussten praktisch vom Arbeitsplatz weg nach Nördlingen fahren. Was die Jungs dann bei nasskaltem Wetter auf dem Trainingsplatz abgerissen haben, war wirklich gut“, lobt er.

Dass der VfL drei Tage später gegen den TSV Wertingen, der nach dem Landeligaabstieg nun auch in der Bezirksliga ums sportliche Überleben kämpft, nur zu einem Remis kam, möchte er nicht zu negativ bewertet wissen. „Es war das dritte schwere Spiel in einer Woche. Am Montag lag dann fast die halbe Mannschaft flach, weshalb nicht auszuschließen ist, dass der ein oder andere schon während dem Wertingen-Spiel einen Infekt mit sich rumgetragen hat“, gibt Dreßler zu bedenken. Dieser Umstand könnte auch heute noch ein Thema werden. „Das werden ein paar kurzfristige Entscheidungen“, kann sich Dreßler-Co Vincent Aumiller noch nicht auf einen genauen Kader festlegen. „Das Niveau im Training war trotzdem gut, vor allem am Donnerstag wirkten einige wieder frischer als zuletzt“, merkt er an.

Aumiller nahm auch den kommenden Gegner unter die Lupe. „Die Joshofener haben schon gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gepunktet und gegen die Spitzenteams Haunstetten, Gersthofen und Jettingen jeweils nur mit einem Tor Unterschied verloren“, warnt er vor dem Aufsteiger. Zum VfL-Kader stoßen wird, weil aus dem Urlaub zurück, unter anderem Serhat Örnek. Pausieren wird Sturm-Ass Robin Streit, der aufgrund eines Trauerfalls im engeren Familienkreis bis auf weiteres nicht zur Verfügung steht. Aumiller stellt trotz einiger weiterer Wackelkandidaten klar, dass es „das klare Ziel“ sei, „in Joshofen zu gewinnen“. (jng)