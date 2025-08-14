Aichach und Affing schlagen Bezirksligisten – Mering scheidet aus

Zwei Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg werden die Fahnen auch im Viertelfinale des Kreispokals noch hochhalten: Die beiden Kreisligisten BC Aichach und FC Affing setzten sich am Mittwochabend im Totopokal-Achtelfinale gegen die Bezirksligisten VfR Neuburg und TSV Gersthofen durch. Der SV Mering scheitert derweil am TSV Haunstetten.

SV Mering – TSV Haunstetten 0:2

Mit sieben personellen Veränderungen in der Startelf gegenüber der letzten Ligapartie in Kaufering empfing der SV Mering im Achtelfinale des Totopokals den formstarken TSV Haunstetten. Spielertrainer Thilo Wilke hatte bereits nach der 1:2-Niederlage in Kaufering angekündigt, in dieser Woche die gesamte Kaderbreite auszuschöpfen, um nach mehreren englischen Wochen neuen mentalen und körperlichen Schwung ins Team zu bringen.

Aus gegen Haunstetten: SV Mering gut im Spiel, aber ohne zwingende Chancen

Der Tabellenführer der Bezirksliga Nord startete schwungvoll in die Partie und ging nach einer Flanke in der neunten Spielminute durch einen Kopfball von Miguel Ojeda Torres früh mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber aus Mering konnten zwar immer wieder Druckphasen aufbauen, doch im letzten Drittel schlichen sich zu häufig Fehlentscheidungen ein. Insgesamt bekamen die Zuschauer eine ausgeglichene erste Hälfte zu sehen. „Haunstetten hat generell tief verteidigt und sich nach der frühen Führung eher auf die Defensive fokussiert. Wir haben uns schwer getan, den tiefen Block zu bezwingen. Dafür müssen wir Lösungen finden“, erklärte Wilke nach dem Spiel.

In der zweiten Hälfte verlief die Partie ähnlich, wobei die Meringer mehr vom Spiel hatten. Klare Torchancen ließ die Mannschaft von Thilo Wilke allerdings vermissen. Gegen Ende der Partie musste der MSV mehr riskieren und kassierte in der ersten Minute der Nachspielzeit ein Kontertor, den Kerem Cakin zum 2:0 vollendete. „Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war ich insgesamt zufrieden. Wir haben jetzt zwar zweimal in Folge verloren, dennoch ist alles entspannt. Nun richtet sich unser Blick auf ein richtungsweisendes Spiel am Wochenende“, resümierte Wilke. (kerde)

FC Affing – TSV Gersthofen 2:1

Im Vorfeld hatte Affings Spielertrainer Angelo Jakob noch von einem „coolen Gradmesser“ gesprochen, von einem Spiel, „das wir genießen können“. Und das tat seine Kreisliga-Mannschaft im Kreispokal-Achtelfinale gegen den Bezirksligisten TSV Gersthofen: 2:1 setzte sich der Underdog durch. Wobei sich der Klassenunterschied zumindest in der ersten Halbzeit nicht bemerkbar machte, sagte Jakob nach der Partie: „Wir sind sehr sehr gut reingekommen. Wir hatten viele gute Chancen und können dann auch 3:0 oder 4:0 führen.“

Viertelfinal-Ticket gelöst: Überragende erste Halbzeit des FC Affing reicht gegen den TSV Gersthofen

Michael Felder hatte die Affinger früh in Führung gebracht (7.), Marco Martens erhöhte bald darauf (23.). Mit einem 2:0 ging es für den FCA auch in die Pause. „Vielleicht war Gersthofen überrascht“, sagte Angelo Jakob. Nach der Pause kehrte der TSV Gersthofen grundverändert auf den Rasen zurück. Hohes Anlaufen, aggressiv in den Zweikämpfen – und in der 48. Minute erzielte Batuhan Güney den Anschlusstreffer.

Affings Stefan Simonovic (rechts) kassierte in der Schlussphase gegen den TSV Gersthofen zwar die Ampelkarte, mit einer ansprechenden Leistung drang der FCA aber ins Viertelfinale des Kreispokals vor. Foto: Oliver Reiser

„Danach war es für uns mehr ein Verteidigungsspiel, wir waren aber in jedem Zweikampf drin“, sagte der Affinger Spielertrainer. Tore fielen in der Folge aber keine mehr, dafür wurde das Spiel gegen Ende deutlich zerfahrener: Erst kassierte Affings Stefan Simonovic eine Gelb-Rote Karte (80.), dann wurde Gersthofens Kerem Bakar für zehn Minuten vom Feld geschickt (86.). Der Freude beim baldigen Viertelfinalisten tat das keinen Abbruch. (ddur)

BC Aichach – VfR Neuburg 5:4 (1:1) n.E.

Auch der andere Aichach-Friedberger Kreisligist hat das Viertelfinal-Ticket gebucht – und machte es trotz Ligenunterschied unnötig spannend. Erst im Elfmeterschießen setzte sich der BC Aichach gegen Bezirksligist VfR Neuburg durch. Spielertrainer Markus Kurzhals sagte nach dem Spiel: „Letztendlich ist alles so ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wichtig war, dass wir nach der Liganiederlage den Hebel umlegen können.“ Dass es dann gleich zu einer solchen Leistung und für das Viertelfinale reicht, „ist natürlich super“.

Der BC Aichach dominierte den höherklassigen VfR Neuburg über Strecken

Über Strecken dominierte der BCA den VfR beinahe und ging in der 44. Minute durch Marcus Wehren in Führung. Kurzhals sagte: „Neuburg kann froh sein, dass sie nicht drei oder vier kassiert haben. Das Ergebnis war noch human.“ Der BCA ließ mehrere Chancen auf ein früheres Führungstor und später auf das 2:0 liegen. Die größte davon: ein verschossener Foulelfmeter von Leon Fischer (70.).

Das sollte sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit rächen, als Neuburgs Maximilian Christl in der 89. Minute den Ausgleich schoss – ein Elfmeterschießen musste die Entscheidung besorgen. Dort machte sich Aichachs Torhüter Tim Ratzeck mit zwei Paraden verdient: Mit 4:3 getroffenen Elfmetern setzte sich der BCA gegen Neuburg durch. (ddur)