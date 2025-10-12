Hollenbach verliert deutlich – und hadert mit dem Schiedsrichter

Wenig zu bestellen hat der TSV Hollenbach derzeit in der Landesliga Südwest. Beim FV Illertissen II verlor die Burkhard/Zweckbronner-Elf am Samstag mit 0:4, nimmt damit weiterhin den letzten Tabellenplatz im Klassement ein. Auch wenn die Niederlage gemessen am Spielverlauf zu hoch ausfiel, war es für die Kicker aus dem Krebsbachtal die vierte Pleite in Serie ohne eigenen Treffer.

Hollenbach fand gut in die Partie, unterband Offensivkationen der Gastgeber frühzeitig und konnte sie so vom eigenen Gehäuse fernhalten. Auch der erste Torschuss ging auf Hollenbachs Konto. Michael Schäfer setzte sich am rechten Flügel elegant gegen seinen Kontrahenten durch und bediente Maximilian Zeyer, der von der Strafraumgrenze flach abzog. Torhüter Leon Madarac konnte klären (12.). Wenig später die Führung für die Illertisser Regionalligareserve. Eine Flanke vom Malik Sama in den Strafraum nutzte Maximlian Merkel zum ersten Abschluss für seine Elf. Den Nachschuss zirkelte Luca Bachtalter sehenswert oben rechts in den Winkel (17.).

Bock erhöht für die Illertisser Reserve

Nun präsentierte sich der FVI deutlich ball- und passsicherer und übernahm die Spielkontrolle, während Hollenbach im Spielaufbau immer wieder unsauber agierte. Das 2:0 markierte Samuel Mirakaj nach einem Freistoß von Max Bock (26.). Der 19-Jährige nahm die Hereingabe mit der Brust an und schob flach ein. Finn Annabring hatte aus zehn Metern Entfernung die große Gelegenheit, noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen, doch sein Schuss ging deutlich über die Querlatte (30.).

Eine Zeigerumdrehung später hätte es Strafstoß für die Krebsbachkicker geben müssen. Schäfer dribbelte mit Tempo in den Illertisser Strafraum und konnte nur mit einem Schlag an das Sprunggelenk gestoppt werden. Der Pfiff von Schiedsrichter Christian Schunke aus Schwaig blieb jedoch aus. Markus Brugger von der Hollenbacher Abteilungsleitung nannte die Pausenführung für die Heimelf verdient.

Hollenbachs Brugger hadert mit zwei Entscheidungen

In den zweiten Durchgang starteten die Hollenbacher deutlich aggressiver, störten die Heimelf schon bei der Ballannahme und unterbanden so einen geordneten Spielaufbau. Auch zu Abschlüssen kam das Tabellenschlusslicht immer wieder. Die beste Gelegenheit hatte Schäfer, der aus etwa 18 Metern haarscharf über das Tor von Keeper Madarac verzog. Auch einen Strafstoß reklamierten die Gäste abermals für sich. Bei einem Abschluss wurde Daniel Malinic von einem Illertisser Bein am Kopf getroffen (64.). „Da oben hat der Fuß nichts verloren“, kommentierte Brugger die Szene. Ein Pfiff blieb aber erneut aus.

Mit zunehmender Spieldauer kam auf beiden Seiten etwas Hektik auf, die die Gastgeber aber besser für sich zu nutzen wussten. Max Bock erzielte das 3:0 aus 18 Metern, nachdem ein erster Versuch geblockt worden war. Auch beim 4:0 war es ein Nachschuss, den Paul Gerhardt sehenswert in das Kreuzeck jagte (81.). Damit war das Spiel endgültig entschieden. „Die beiden nicht gegebenen Elfmeter hätten vielleicht noch Einfluss auf den Spielverlauf haben können. Der Sieg für Illertissen fällt zu hoch aus, geht aber in Ordnung“, fasst Brugger die Partie zusammen. (ff, nzf)

TSV Hollenbach: Hartmann, Siedlaczek (80. Falk), Zweckbronner, Elias Ruisinger, Leser, Leitenmayer, Malinic (59. Jonas Ruisinger), Cosar (80. Fischer), Zeyer, Uhlemair (74. Hungbaur), Schäfer

Tore: 1:0 Bachtaler (14.), 2:0 Mirakaj (23.), 3:0 Bock (76.), 4:0 Gerhardt (78.)

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig)

Zuschauer: 60