Aichach empfängt Simbach: Harzverbot könnte eine Rolle spielen

In der Handball-Saison 2024/25 wird bereits das letzte Drittel eingeläutet. Acht Spieltage stehen noch an, sie enthalten je vier Heim- und vier Auswärtspartien. Am Samstag erwarten die Frauen des TSV Aichach in der Oberliga Süd um 17.15 Uhr den TSV Simbach, die Männer begrüßen um 19.30 Uhr in der Bezirksoberliga die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten.

Frauen: Mögliches Handicap für die Gäste aus Simbach

Bei der Mannschaft des TSV Simbach wechseln sich erfolgreiche Auftritte ab mit Niederlagen, die man von der Papierform her nicht unbedingt erwarten würde. Für diese Diskrepanz gibt es eine Begründung, die nicht so sehr auf die Leistung oder die personelle Besetzung des Teams zurückzuführen ist. Christina Seidel, die Aichacher Trainerin, weist darauf hin, dass Simbach gerne Harz nutzt, um einen besseren Zugriff auf den Ball zu haben. Dieses Klebemittel ist in der Aichacher Halle am Gymnasium ausdrücklich verboten, dieser Aspekt dürfte ein Handicap für die Gäste darstellen, die aus dem Grenzgebiet zu Österreich anreisen.

Wie sehr Harz ein Spiel zu beeinflussen vermag, davon kann das Aichacher Team durchaus ein Lied singen. In Simbach, wo man auf dieses Mittel bauen darf, unterlag es im Oktober 2024 mit 28:40 Toren. „Hartz dürfte eine gewisse Rolle“, glaubt Seidel und verweist darauf, dass Simbach in Schleißheim ohne Harz leer ausging. Das Siegerteam von damals nimmt aktuell den vorletzten Platz in der Tabelle ein.

Gespannt sein darf man am Samstag nicht zuletzt auf Stephanie Kube, die damals 13 Treffer erzielte und die Liste der erfolgreichsten Werferinnen mit insgesamt 145 Toren und weitem Vorsprung anführt. Das entspricht einem respektablen Schnitt von 10,36 Erfolgen pro Begegnung. Auf Aichacher Seite wird Leoni Lorenz weiter fehlen, hinter dem Namen von Elsa Wonnenberg, die seit einigen Tagen verletzt ist, setzt die Trainerin nach wie vor ein Fragezeichen. Wie üblich hat sich Christina Seidel mit diesem Gegner aus Niederbayern vorab befasst: „Die spielen einen wahnsinnig schnellen Ball mit hoher Dynamik und einer aggressiven Abwehr.“

Männer: Aichach darf sich keine Ausrutscher erlauben

Die Topspiele gegen Niederraunau und in Göggingen haben die Aichacher mit Bravour gemeistert. Der Weg zur Meisterschaft in der BOL und zum Aufstieg in die Oberliga scheint frei zu sein. Jetzt darf sich die Mannschaft, die mit 26:2 Punkten die Tabelle mit ordentlichem Vorsprung anführt, keine Ausrutscher mehr erlauben gegen Kontrahenten, die man allgemein als schwächer einstuft. Das trifft beispielsweise auf die zweite Garnitur aus Haunstetten zu. Im Süden von Augsburg haben sich die Aichacher mit einem Plus von vier Toren durchgesetzt. Haunstetten hat in 14 Auftritten erst neun Zähler errungen.

Aichachs Trainer Konstantin Schön spricht vor dem Spiel gegen Haunstetten II von einer Pflichtaufgabe. Foto: Ernst Mayer

Konstantin Schön, der Aichacher Trainer, spricht angesichts dieser Konstellation von einer Pflichtaufgabe, bei der man sich aber keinen Fehler erlauben dürfe: „Hier kommt es immer darauf an, welche Spieler aus der ersten Mannschaft dabei sind.“ Diese Sorgen ist diesmal allerdings nicht groß, denn Haunstetten I ist am gleichen Abend in der Oberliga Süd ebenfalls im Einsatz.

Die Hausherren können eine Besetzung aufbieten, die als stark anzusehen ist. Timo Stubner sollte dabei weitgehend geschont werden, weil er an einem Muskelfaserriss leidet. Silvan Großhauser ist umgeknickt und kann daher nicht eingreifen. Sein Bruder Quirin hat in den beiden vergangenen Topspielen je achtmal getroffen. Er führt damit die Torschützenliste in der BOL mit 85 persönlichen Erfolgen an. Darin enthalten ist lediglich ein Treffer per Siebenmeter. Man darf davon ausgehen, dass die Zahl am Samstag weiter steigen wird. Ein Aichacher Sieg wäre die ideale Einstimmung auf das letzte Kräftemessen mit einem echten Rivalen um Rang eins eine Woche später in Schwabmünchen.