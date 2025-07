Aderlass bei Aichacher Handballerinnen

Die Handballerinnen des TSV Aichach werden mit einer deutlich veränderten Mannschaft in die nächste Saison der Oberliga gehen. Tini Wonnenberg, zusammen mit Steffi Szierbeck an der Spitze dieser Abteilung, informierte über die Personalien nach dem letzten Spiel in der Runde 2024/25, in dem sich die Aichacherinnen beim TSV Schleißheim mit 42:32 Toren durchsetzten. Damit beendeten sie die Saison auf dem sechsten Rang mit 24:20 Punkten.

