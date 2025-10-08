TSV Aichach mit schwerer Aufgabe zur Heimpremiere

Die Ringer des TSV Aichach stehen vor ihrem ersten Heimkampf der Saison. Die Aufgabe könnte kaum herausfordernder sein. Am Samstag empfangen die Aichacher in der heimischen Halle mit dem ESV München-Ost einen echten Prüfstein. Die Gäste aus München haben sich nach dem vierten Kampftag mit beeindruckenden 6:2 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz festgesetzt und liegen damit punktgleich mit Tabellenführer AC Penzberg.

Die junge und starke Mannschaft des ESV München-Ost hat sich schnell im oberen Bereich der Tabelle etabliert und kommt mit breiter Brust nach Aichach. Die Aufgabe für die Hausherren ist somit klar als schwere Herausforderung einzustufen. Der ESV München-Ost muss zwar in dieser Saison auf den Ringer Enes Acarer verzichten, der zu den Nürnberg Grizzlys gewechselt ist, was jedoch der Gesamtstärke der Münchner in der bisherigen Saison keinen Abbruch getan hat. Die Ostler stellen eine homogene und leistungsstarke Truppe, die in jeder Gewichtsklasse punkten kann.

Für den TSV Aichach gilt es, vor eigenem Publikum alle Kräfte zu mobilisieren und einen kämpferischen Auftritt hinzulegen. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten wäre nicht nur eine große Überraschung, sondern auch ein wichtiger Motivationsschub für den weiteren Saisonverlauf. Die Fans dürfen sich auf spannende Duelle und einen hochklassigen Ringerabend freuen, wenn die Aichacher ihre Heimpremiere gegen einen der Top-Anwärter der Liga bestreiten. (AZ)