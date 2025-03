Die Chance zur Rehabilitation

Dreimal haben die Fußballer des TSV Aindling in dieser Saison bereits die Klingen gekreuzt mit ihren Kollegen vom VfL Kaufering. In der Vorrunde der Landesliga gab‘s einen 2:0-Sieg daheim, im November dann eine 1:3-Niederlage auswärts. Und in der Vorbereitung auf die laufende Frühjahrsrunde setzte sich Aindling mit 3:0 durch. Rückschlüsse darauf, wie nun das vierte Kräftemessen in dieser Runde ausgehen könnte, sollte man aus diesen Ergebnissen nicht ziehen. Am Mittwoch steht ab 18.30 Uhr am Schüsselhauser Kreuz die zweite Runde in der Qualifikation des BFV-Pokals an. Der Sieger zieht in die dritte Runde ein, die am 5./6. Juli ansteht. Es wäre keine Überraschung, wenn sich am Mittwochabend beide Mannschaften nicht unbedingt in bester Besetzung präsentieren werden. Schließlich stehen am kommenden Samstag bereits die nächsten Aufgaben in der Liga auf dem Programm und die werden allgemein höher bewertet als der Pokal.

Die Hausherren erhalten heute die Gelegenheit, sich ein wenig zu rehabilitieren für die mäßigen Auftritten in den vergangenen Tagen. Das Schießen von Toren hat die TSV-Mannschaft weitgehend eingestellt, dreimal blieb sie in diesem Frühjahr ohne Treffer: gegen Schwabmünchen, in Dachau und zuletzt auch gegen Jetzendorf. Allein gegen den SC Olching konnte man zwei Erfolge bejubeln. Dabei handelte es sich um einen Gegner aus dem Keller der Tabelle. Noch schlimmer sieht es aus beim Herausspielen von Torchancen. Legt man einen einigermaßen strengen Maßstab ab, so kamen die Aindlinger weder in Dachau noch zuhause gegen Jetzendorf zu echten Gelegenheiten. Dabei hat Trainer Florian Fischer immer wieder Wechsel im Personal vorgenommen, damit niemand behaupten kann, er hätte nicht alle Varianten ausprobiert. Einen Mann konnte er dabei nicht aufbieten. Fatlum Talla weilte vier Wochen in Urlaub. Sollte der gegen Kaufering zum Aufgebot gehören, weist er gewiss Trainingsrückstand auf. Auch die Kauferinger, in der Tabelle deutlich hinter Aindling platziert, eilen nicht gerade von Erfolg zu Erfolg. (jeb)