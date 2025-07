TSV Aindling: Die Hetzjagd beginnt

Was die Saison 2025/26 für die Landesliga-Fußballer des TSV Aindling bereit hält, darüber kann man vorab nur spekulieren. Was aber bereits jetzt feststeht und sich anhand des Terminplanes mühelos belegen lässt, das ist der Stress, den das Startprogramm mit sich bringt. Los geht‘s mit dieser Hetzjagd am heutigen Samstag mit der ersten Pokalrunde auf bayerischer Ebene um 14 Uhr beim SV Egg an der Günz. Am Dienstag steht bereits das erste Punktspiel in Ehekirchen an, es folgt eine weitere englische Woche mit dem Heimspiel gegen Hollenbach, dem Auftritt in Jetzendorf und der Aufgabe zuhause gegen Durach. Damit ist die Mannschaft in 15 Tagen gleich fünfmal ernsthaft gefordert. Im AN-Check beleuchten wir die Lage und die Aussichten am Schüsselhauser Kreuz - weit hinaus über die ersten beiden Wochen.

